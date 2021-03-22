Отправлено: - 18:44

Нурбанчик:

как здесь не вспомнить абайку95, которая называла Британию другом Российской Империи, хотя перлам абайки я давно не удивляюсь

Нурбанчик:

Лучше пускай, Сайлау, ознакомится с Иканским сражением

Нурбанчик:

При советской власти в 1946 была создана Академия Наук Казахской ССР на базе ранее Казахского филиала АН СССР существовавшего с 1932 года, в которую входило 21 НИИ, в том числе Научно-исследовательский институт истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова;

Цитата:Прошу пруф где я называл Британию другом российской империи (кроме ситуации в войне с Наполеоном о чем шла речь в той дисскусии) иначе вы Нурболванчик действительно становитесь болванчиком вруном)Цитата:А что великое сражение?100 казаков попало в засадуПостреляли их там,и они побитые потом вырвались из окружениеЛокальная операцияЦитата:А чтож ты историю с изучением восстания Кенесары Касымова опустил?)Почему советская власть не хотела признавать это восстание национально-освободительным а в угоду повесточке клеймило это движение чуть ли не буржуазной контрреволюцей против священной империи)