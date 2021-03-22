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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 10042
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:41
Цитата:
Детям в школе это будете рассказывать
abaika95:
Ну так это любой второй хит перевести там бредятина будет
Ну так это любой второй хит перевести там бредятина будет
Детям в школе это будете рассказывать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:43
попал в точку.
зверь голоден.
тролль все сожрет.
хахаха. что и ждал.
Дракон, картинку Задорного давай сюдя.
можешь два раза подряд.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 19:48]
зверь голоден.
тролль все сожрет.
хахаха. что и ждал.
Дракон, картинку Задорного давай сюдя.
можешь два раза подряд.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 19:48]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:44
Цитата:
О как
Я думал вы завтра методичку новую найдете
А вы уже))
Иманбек победил не потмоучто его хит везде крутили и он всем понравился
Нет конечно
Это злодейский план злых пендосов и канадосов чтобы нас подсадить на ваши ценности?)
Страшно
Ещё страшнее что вы оттуда с запада об этом пишете
Предупреждаете об опасности потомучто сами хапнули этих ценностей?
Поменьше с шефом общайтесь совет вам
А то затащит
И оценит
maxsaf:
Констатирую другой факт: Иманбек, сам того не желая, стал амбассадором западных ценностей в КЗ. А чтобы вы наживку наконец-то схавали - запал дал ему западную награду, которая стала представлять ценность и у вас. Приняли это - принимайте и остальное))
Констатирую другой факт: Иманбек, сам того не желая, стал амбассадором западных ценностей в КЗ. А чтобы вы наживку наконец-то схавали - запал дал ему западную награду, которая стала представлять ценность и у вас. Приняли это - принимайте и остальное))
О как
Я думал вы завтра методичку новую найдете
А вы уже))
Иманбек победил не потмоучто его хит везде крутили и он всем понравился
Нет конечно
Это злодейский план злых пендосов и канадосов чтобы нас подсадить на ваши ценности?)
Страшно
Ещё страшнее что вы оттуда с запада об этом пишете
Предупреждаете об опасности потомучто сами хапнули этих ценностей?
Поменьше с шефом общайтесь совет вам
А то затащит
И оценит
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:45
с таким, хоть и косвенным отношением к тексту, казаха Иманбека в каталажку надо закрыть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:45
Цитата:
Алекс ты сам себя обыграл
А теперь выкручиваться поздно
Кушай корм малыш
Если нравится
Я тебе потом ещё подкину)
alex_60:
попал в точку. зверь голоден. хахаха. что и ждал. Дракон, картинку Задорного давай сюдя.
попал в точку. зверь голоден. хахаха. что и ждал. Дракон, картинку Задорного давай сюдя.
Алекс ты сам себя обыграл
А теперь выкручиваться поздно
Кушай корм малыш
Если нравится
Я тебе потом ещё подкину)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:49
Цитата:
Нет ну я бы понял если бы это писал скрепный россиянин из тайги
Ну вы то куда?
У вас же там на западе уже это проходят?)
Папы мамы отменены
Секс просвет с детского сада
И остальные рассказы ребятам о ЛГБТ
Неграм ботинки целовать
Или пропаганда российская нагло врет?
maxsaf:
Детям в школе это будете рассказывать
Детям в школе это будете рассказывать
Нет ну я бы понял если бы это писал скрепный россиянин из тайги
Ну вы то куда?
У вас же там на западе уже это проходят?)
Папы мамы отменены
Секс просвет с детского сада
И остальные рассказы ребятам о ЛГБТ
Неграм ботинки целовать
Или пропаганда российская нагло врет?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:50
Цитата:
слабак. просто слабак ты.
как всегда. берегись автомобиля.
ловишься на раз два.
с тобой не интересно.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 19:51]
abaika95:
слабак. просто слабак ты.
как всегда. берегись автомобиля.
ловишься на раз два.
с тобой не интересно.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 19:51]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:01
Цитата:
Ну я бы признал если бы ты меня подловил а не себя зацепил за одно место любитель собачего корма)
Признай уже что обыгрался
А то истеришь и вертишься как сосиска)
Взрослый мужик а ведёт себя как....фу)
[Исправлено: abaika95, 22.03.2021 - 20:02]
alex_60:
слабак. просто слабак ты. как всегда. берегись автомобиля. ловишься на раз два. с тобой не интересно.
слабак. просто слабак ты. как всегда. берегись автомобиля. ловишься на раз два. с тобой не интересно.
Ну я бы признал если бы ты меня подловил а не себя зацепил за одно место любитель собачего корма)
Признай уже что обыгрался
А то истеришь и вертишься как сосиска)
Взрослый мужик а ведёт себя как....фу)
[Исправлено: abaika95, 22.03.2021 - 20:02]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:05
//Косточку дать погрызть?//
Посмотри на себя со стороны: это же ты бросаешься на ЛЮБУЮ "кость", на любое слово, реплику...
БедняШка!
Что с тобой?(сочувственно)
Посмотри на себя со стороны: это же ты бросаешься на ЛЮБУЮ "кость", на любое слово, реплику...
БедняШка!
Что с тобой?(сочувственно)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:09
Дракон, еще пару раз с Задорновым картинку плиз.
не понимает.
не понимает.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:14
Цитата:
Ну так-то вы на мою кость не меньше реагируете
Алекса теперь на корм буду брать
Понравился он ему
А так цель выполнил
Кого надо на цепь посадил
Сидите теперь тяфкайте дальше
А и да купидоншу позовите
Как это так! Без нее тут свора собралась и попки нюхает друг другу
Цитата:
А где твоя великая фраза? Дракон,вставляй!
Вот тогда будет толк)
таноми52:
Посмотри на себя со стороны: это же ты бросаешься на ЛЮБУЮ "кость", на любое слово, реплику... БедняШка! Что с тобой?(сочувственно
Посмотри на себя со стороны: это же ты бросаешься на ЛЮБУЮ "кость", на любое слово, реплику... БедняШка! Что с тобой?(сочувственно
Ну так-то вы на мою кость не меньше реагируете
Алекса теперь на корм буду брать
Понравился он ему
А так цель выполнил
Кого надо на цепь посадил
Сидите теперь тяфкайте дальше
А и да купидоншу позовите
Как это так! Без нее тут свора собралась и попки нюхает друг другу
Цитата:
alex_60:
Дракон, еще пару раз с Задорновым картинку плиз. не понимает.
Дракон, еще пару раз с Задорновым картинку плиз. не понимает.
А где твоя великая фраза? Дракон,вставляй!
Вот тогда будет толк)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:20
Цитата:
Восторг!
И это существо ещё пытается изображать из себя интеллигента и эрудита, лезть в серьзные темы и что-то доказывать
abaika95:
Как это так! Без нее тут свора собралась и попки нюхает друг другу
Как это так! Без нее тут свора собралась и попки нюхает друг другу
Восторг!
И это существо ещё пытается изображать из себя интеллигента и эрудита, лезть в серьзные темы и что-то доказывать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:26
Цитата:
раньше таких в вытрезвитель забирали.
видно же что невнеменяемый.
таноми52:
это существо ещё
это существо ещё
раньше таких в вытрезвитель забирали.
видно же что невнеменяемый.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:26
Цитата:
Эх, мелкий!
Как увлёкся самовнушением!
Как в мультике: "силачём слыву недаром: семерых одним ударом!"
abaika95:
Алекса теперь на корм буду брать
Алекса теперь на корм буду брать
Эх, мелкий!
Как увлёкся самовнушением!
Как в мультике: "силачём слыву недаром: семерых одним ударом!"
-
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