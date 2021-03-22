Отправлено: - 19:44

maxsaf:

Констатирую другой факт: Иманбек, сам того не желая, стал амбассадором западных ценностей в КЗ. А чтобы вы наживку наконец-то схавали - запал дал ему западную награду, которая стала представлять ценность и у вас. Приняли это - принимайте и остальное))

Цитата:О какЯ думал вы завтра методичку новую найдетеА вы уже))Иманбек победил не потмоучто его хит везде крутили и он всем понравилсяНет конечноЭто злодейский план злых пендосов и канадосов чтобы нас подсадить на ваши ценности?)СтрашноЕщё страшнее что вы оттуда с запада об этом пишетеПредупреждаете об опасности потомучто сами хапнули этих ценностей?Поменьше с шефом общайтесь совет вамА то затащитИ оценит