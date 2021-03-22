Прогноз на 5 дней
небольшой снег-5°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • З-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 103 из 103«1...101102103
Ответить Новый топик
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10042
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:41
#1531
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так это любой второй хит перевести там бредятина будет

Детям в школе это будете рассказывать :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11419
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:43
#1532
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
попал в точку.
зверь голоден.
тролль все сожрет.
хахаха. что и ждал.
Дракон, картинку Задорного давай сюдя.
можешь два раза подряд.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 19:48]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:44
#1533
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Констатирую другой факт: Иманбек, сам того не желая, стал амбассадором западных ценностей в КЗ. А чтобы вы наживку наконец-то схавали - запал дал ему западную награду, которая стала представлять ценность и у вас. Приняли это - принимайте и остальное))

О как
Я думал вы завтра методичку новую найдете
А вы уже))
Иманбек победил не потмоучто его хит везде крутили и он всем понравился
Нет конечно
Это злодейский план злых пендосов и канадосов чтобы нас подсадить на ваши ценности?)
Страшно
Ещё страшнее что вы оттуда с запада об этом пишете
Предупреждаете об опасности потомучто сами хапнули этих ценностей?
Поменьше с шефом общайтесь совет вам
А то затащит
И оценит
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11419
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:45
#1534
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с таким, хоть и косвенным отношением к тексту, казаха Иманбека в каталажку надо закрыть.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:45
#1535
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
попал в точку. зверь голоден. хахаха. что и ждал. Дракон, картинку Задорного давай сюдя.

Алекс ты сам себя обыграл
А теперь выкручиваться поздно
Кушай корм малыш
Если нравится
Я тебе потом ещё подкину)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:49
#1536
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Детям в школе это будете рассказывать

Нет ну я бы понял если бы это писал скрепный россиянин из тайги
Ну вы то куда?
У вас же там на западе уже это проходят?)
Папы мамы отменены
Секс просвет с детского сада
И остальные рассказы ребятам о ЛГБТ
Неграм ботинки целовать
Или пропаганда российская нагло врет?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11419
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 19:50
#1537
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


слабак. просто слабак ты.
как всегда. берегись автомобиля.
ловишься на раз два.
с тобой не интересно.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 19:51]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:01
#1538
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
слабак. просто слабак ты. как всегда. берегись автомобиля. ловишься на раз два. с тобой не интересно.

Ну я бы признал если бы ты меня подловил а не себя зацепил за одно место любитель собачего корма)
Признай уже что обыгрался
А то истеришь и вертишься как сосиска)
Взрослый мужик а ведёт себя как....фу)

[Исправлено: abaika95, 22.03.2021 - 20:02]
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2284
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:05
#1539
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Косточку дать погрызть?//

:lol: :lol: :lol:
Посмотри на себя со стороны: это же ты бросаешься на ЛЮБУЮ "кость", на любое слово, реплику...
БедняШка!
Что с тобой?(сочувственно)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11419
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:09
#1540
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракон, еще пару раз с Задорновым картинку плиз.
не понимает.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7408
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:14
#1541
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Посмотри на себя со стороны: это же ты бросаешься на ЛЮБУЮ "кость", на любое слово, реплику... БедняШка! Что с тобой?(сочувственно

Ну так-то вы на мою кость не меньше реагируете
Алекса теперь на корм буду брать
Понравился он ему
А так цель выполнил
Кого надо на цепь посадил
Сидите теперь тяфкайте дальше
А и да купидоншу позовите
Как это так! Без нее тут свора собралась и попки нюхает друг другу
Цитата:
alex_60:
Дракон, еще пару раз с Задорновым картинку плиз. не понимает.

А где твоя великая фраза? Дракон,вставляй!
Вот тогда будет толк)
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2284
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:20
#1542
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как это так! Без нее тут свора собралась и попки нюхает друг другу


Восторг!
И это существо ещё пытается изображать из себя интеллигента и эрудита, лезть в серьзные темы и что-то доказывать:lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11419
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:26
#1543
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
это существо ещё


раньше таких в вытрезвитель забирали.
видно же что невнеменяемый.
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2284
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 20:26
#1544
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Алекса теперь на корм буду брать


Эх, мелкий!
Как увлёкся самовнушением!
Как в мультике: "силачём слыву недаром: семерых одним ударом!"
:lol:
Профайл
Страница 103 из 103«1...101102103
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, alex_60

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS