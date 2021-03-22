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≡ "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41185
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
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Бауыржан Байтанаев сообщил, что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна. И отметил, что с коллегами изучил все найденные на территории Туркестана находки и артефакты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7408
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 18:44
#15
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Цитата:
Нурбанчик:
как здесь не вспомнить абайку95, которая называла Британию другом Российской Империи, хотя перлам абайки я давно не удивляюсь

Прошу пруф где я называл Британию другом российской империи (кроме ситуации в войне с Наполеоном о чем шла речь в той дисскусии) иначе вы Нурболванчик действительно становитесь болванчиком вруном)
Цитата:
Нурбанчик:
Лучше пускай, Сайлау, ознакомится с Иканским сражением

А что великое сражение?
100 казаков попало в засаду
Постреляли их там,и они побитые потом вырвались из окружение
Локальная операция
Цитата:
Нурбанчик:
При советской власти в 1946 была создана Академия Наук Казахской ССР на базе ранее Казахского филиала АН СССР существовавшего с 1932 года, в которую входило 21 НИИ, в том числе Научно-исследовательский институт истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова;

А чтож ты историю с изучением восстания Кенесары Касымова опустил?)
Почему советская власть не хотела признавать это восстание национально-освободительным а в угоду повесточке клеймило это движение чуть ли не буржуазной контрреволюцей против священной империи)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
99
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 18:49
#16
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Цитата:
abaika95:
А и ну конечно сейчас Россия от мифов не может избавиться Все достижения советского союза это Россия А все косяки и минусы это уже грузины Сталины и украинцы Хрущевы виноваты

Факты есть? Или как обычно Путин - вор?
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2284
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 19:08
#17
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"...История неприятная вещь, её всегда хочется забыть или переписать".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7408
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 19:09
#18
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Цитата:
гражданин СССР:
Факты есть? Или как обычно Путин - вор?

Так российскую пропаганду посмотри хоть раз
В России живёшь а читаешь только наши новости?
И да Путин-вор
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2026
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 19:14
#19
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Цитата:
yudjin: Нурлыкунский парадокс: ученых нет, а исследования - есть!


Кстати, если посетить Государственный музей искусства народов Востока (г. Москва, основан в 1918 году), то можно ознакомится с развитием декоративно-прикладных искусств на территории Узбекистана на протяжении XIV —XV, среди экспонатов копия фрагмента дверей и надгробия из мавзолея Ахмеда Ясеви в Туркестане.
Если рассматривать историю Туркестана с момента начала строительства мавзолея Ахмеда Ясеви в Туркестане в 1385 году, то Туркестан (Шавгар, Ясы) находился на территории Империи Тимуридов (1370-1506 г.г.), далее в Бухарском ханстве (1506-1785 г.г.), потом в Бухарском эмирате с 1785 года. в 1868 бухарский эмир Музафар проиграв объявленный Российской империи газават с учетом проигрыша в Русско-кокандской войне 1850-1868 г.г., признает протекторат России.
Согласно топографических карт Российской империи, Туркестан с 1886 года находился в Сырдарьинской губернии Туркестанского края (Туркестанского генерал-губернаторства) Российской Империи. в 1917 году Туркестанский край был упразднен и позднее Туркестан отошел к сырдарьинской губернии Казакской А.С.С.Р, а затем при образовании Казахской ССР относился к Южно-Казахстанской области (до 1962 г., позднее Чимкентская область).
Благодаря сложившейся истории, Казахстан имеет свой самый древний свой город - Туркестан, которому с учетом новых археологических изысканий может быть больше лет, чем об этом знала советская история, которая вполне возможно не докапалась до более глубоких археологических слоёв ;-

[Исправлено: Нурбанчик, 22.03.2021 - 20:31]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
99
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 19:15
#20
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Цитата:
abaika95:
Так российскую пропаганду посмотри хоть раз

Факты есть? Альтернативно одаренный)))))
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
28
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 19:25
#21
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Цитата:
abaika95:
И да Путин-вор

Отстаёте...
Бидон уже опроверг.
Там тема свежее.
Гляньте методичку на досуге.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
99
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 19:27
#22
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Цитата:
abaika95:
И да Путин-вор

Есть доказательства? Или абайка клеветник?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7408
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 19:57
#23
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Цитата:
гражданин СССР:
Факты есть? Альтернативно одаренный

Ещё раз для гражданина мифической страны
Посмотри что твои пропандоны несут каждый день из телика)
СССР это Россия и точка
И развалили его враги в основном разные республики
А Россия хотела быть всем вместе (бедная)
И не было там недовольства (хватит кормить республики) а были только государственники!
Цитата:
urmas:
Отстаёте... Бидон уже опроверг. Там тема свежее. Гляньте методичку на досуге.

Методичками как вы ее пользуюсь
Я их пишу)
Бидон это Байден?
Новая методика пришла его так называть?
И да он сказал что Путин-убийца
Ну тут косвенно и всем и так понятно,не интересно
А вот что Путин вор это точно)
Цитата:
гражданин СССР:
Есть доказательства? Или абайка клеветник

Можешь в суд на меня подать за оскорбление твоего божка
Кстати парадокс
Молишься на Путина
А он был помощником демократа первой волны кто страну твою мифическую помогал разваливать
А потом стал приемником второго демократа кто прямо валил СССР
Так кому молишься лицемер?)
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