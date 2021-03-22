Прогноз на 5 дней
пасмурно-3°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • С-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41184
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 17:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя Костанайская область находится в «зеленой» зоне карантина, массовые мероприятия акимат города не разрешил. Но горожане смогли посмотреть на шествие - его участники проехали на конях и прошли пешком от Шахматного клуба до ТРЦ «MART» и обратно.
Читать новость

a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11411
Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 17:13
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то не видно эмоций форумчан казахов.
ура,ура,наурыз мейрамы и тд.
новый год как известно тихий семейный праздник, но Наурыз же как вроде нет.
все ходят толпами по гостям, наурыз коже и тд.
или я ошибаюсь?

[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 17:23]
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1146
Re: Алтынсарин, Байтурсынов и Кыдыр-ата на конях - Как отметили...
Отправлено: 22.03.21 - 17:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотки пересвеченные, или у меня только так на смартфоне? На что фотографировали?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: drakon, Нурбанчик

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS