"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
Бауыржан Байтанаев сообщил, что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна. И отметил, что с коллегами изучил все найденные на территории Туркестана находки и артефакты. Читать новость
А почему бы не поверить уважаемому профессору, он же ссылается на артефакты и не требует восхваления в стиле нурлыкун. У меня давно закралось подозрение в сокрытии важности и ценности нашей истории в угоду славянской и московской. Чему приложилась советская пропаганда
вот откуда такие "УЧОНЫЕ" берутся? когда они произносят ТАКИЕ вещи они несут ответственность за свои слова ? Или им важнее понтануться? совершить громкий ПУК, а там пока разберутся и забудут КТО "озвучил"? Бедная история, ее уже так перевернули и перестирали.... Страшно,что всю эту "перевернутую и перестиранную" - вкладывают в мозги детям и, блин, они ж в это свято верят и со временем начинают тоже нести АХИНЕЮ ...
И откуда берутся эти так называемые учОные? Можно сказать и 3000 лет и 30000 лет,это же ни как не проверишь. И вообще центр всего мира находится в Туркестане,а потом люди расселились на все континенты.Как любят они эти понты и считают себя пупом Земли
сайлау курманов: У меня давно закралось подозрение в сокрытии важности и ценности нашей истории в угоду славянской и московской. Чему приложилась советская пропаганда
Cоветская пропаганда в угоду славянской и московской истории, не скрывала важности и ценности истории Казахской ССР в целом и Средней Азии в частности.
Вы, уважаемый, Сайлау Курманов, сильно заблуждаетесь.
Взять для справки, данные Большой Советской Энциклопедии (БСЭ): Цитата:
Классовое общество на территории Казахстана возникло в 3-1 вв. до н. э. (племенное объединение усуней, государственное образование Кангюй). В 6- 8 вв. существовали раннефеодальное государство Тюркский каганат, государства тюргешей, карлуков. В 9-12 вв. западные и юго-западные, южные и юго-восточные районы входили в государство огузов, кимаков, кипчаков, затем Караханидов. Во 2-й половине 11 в. начались войны с сельджуками, в 1-й половине 12 в. произошло вторжение киданей; в начале 13 в. территория завоёвана монголо-татарами. В конце 15 в. образовалось Казахское ханство, оно делилось на жузы: Старший (Семиречье), Средний (Центральный Казахстан) и Младший (Западный Казахстан)m
Данные БСЭ по самым древним городам советской Средней Азии: Цитата:
Самарканд: С 4 в. до н. э. до 6 в. н. э. на территории С. существовал г. Мараканда - столица государства Согд , вошедший затем в состав Тюркского каганата
- то есть Самарканду не менее 2400 лет по данным советской истории. Цитата:
Ташкент - один из древнейших городов СССР. Точное время его основания неизвестно. На территории города найдены предметы каменного века. В погребальных курганах на территории Ташкента обнаружены бронзовые зеркала, монеты различных стран первых веков до н. э. Городское поселение возникло в 4-5 вв. н. э.
- Ташкенту более 2000 лет по данным советской истории.
Цитата:
Время основания Бухары по археологическим данным, не позже 1 в. н. э.
- почти 2000 лет по данным советской истории.
Цитата:
Хива - по археологическим данным, основан на рубеже нашей эры
- не менее 2000 лет по данным советской истории.
Цитата:
Термез существовал уже при греко-бактрийских царях (3-2 вв. до н. э.)
- не менее 2200 лет по данным советской истории.
Цитата:
Туркестан - один из древнейших городов Казахстана. В 10 в. назывался Шавгар, позднее Ясы. В Туркестане сохранился ценный памятник среднеазиатского зодчества конца 14 в. — комплекс мавзолея Ходжа Ахиеда Ясави
- по данным советской истории упоминаниям о Туркестане не менее 1000 лет.
История родных краев и своих республик в советских школах, а тем более в РСФСР не преподносилась в угоду славянской и "московской" истории.
Та же БСЭ указывает про Москву: Цитата:
В конце 1-го тыс. н. э. Московский край был заселён славянами — вятичами и кривичами
- история города не более 1000 лет, ни как не идёт в сравнении с древней историей городов Средней Азии указанной в советской истории Средней Азии. Да и остальные российские города так же основаны ближе к концу 1 тысячилетия н.э.
Другое дело что история Средней Азии в советской истории была основана и на исторической информации выявленной при Российской Империи, плюс информация археологических изысканий проведенных в советское время.
Если в истории Казахстана не так много действительно архивной информации в том числе летописей, при чём здесь Советская власть? Археология о древности может судить по раскопкам, а вот что именно кому принадлежало, Тюркскому каганату, империи Тимуридов, Бухарскому или Кокандскому ханству, - то это работа историков основанная на тех же задокументированных, в том числе данных найденных при тех же археологических изысканиях.
Сайлау Курманов, если не секрет, у вас есть высшее образование, если да то какое, и как вам в ВУЗе преподавали Историю? Вы были хоть раз в жизни в Академии наук Казахской ССР, именно до 1991 года и в НИИ истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова, в частности? Так же вопрос - были ли вы при советской власти в Археологическом музее Академии наук Казахстана (г. Алма-Ата, музей основан в 1973 г.) и в Центральном государственном музее Республики Казахстан (г. Алма-Ата, музей основан в 1931 году, с 1985 года находится на своём нынешнем месте). В последнем можно было еще с советских времен ознакомится с историей Казахстана начиная с доисторических времен. Если вы ни где не были в советское время из вышеуказанных мест, то пожалуйста больше не лукавьте так.
Лучше пускай, Сайлау, ознакомится с Иканским сражением - с боестолкновением 2-го Уральского казачьего полка есаула Серова и кокандской армии Алимкулы Хасанбий угли произошедшее с 4 (16) декабря 1864 по 6 (18) декабря 1864 у села Староикан в 2 км от Туркестана в направлении на Чимкент. Алимкула шёл брать Туркестан, зная его важное стратигическое и религиозное значение. При этом начиная с 1860 года Кокандскому ханству в Русско-кокандская войне (длившейся с 1850 по 1868 годы) помогали инженеры из Британской Индии в изготовлении оружия, пушек и артиллерийских снарядов (как здесь не вспомнить абайку95, которая называла Британию другом Российской Империи, хотя перлам абайки я давно не удивляюсь).
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