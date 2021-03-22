Прогноз на 5 дней
пасмурно-3°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • С-СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41184
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бауыржан Байтанаев сообщил, что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна. И отметил, что с коллегами изучил все найденные на территории Туркестана находки и артефакты.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7388
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На основе всех этих артефактов мы считаем, что городу Туркестану 3000 лет

А как он 3 тысячи лет назад назывался?)
Явно не Туркестан
Как и Берлин не Берлином был а славянской деревушкой что-то там с берлогами связано (Задорнов привет)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
519
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЮНЕСКО тоже люди,тоже любят денежку :lol: Можно занести и подтвердят 20.000 лет. Не вопрос :lol: Всё эти фонды,все эти тысячелетия,ну такая шляпа. Чес слово.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4564
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 12:54
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему бы не поверить уважаемому профессору, он же ссылается на артефакты и не требует восхваления в стиле нурлыкун. У меня давно закралось подозрение в сокрытии важности и ценности нашей истории в угоду славянской и московской. Чему приложилась советская пропаганда
Профайл Посетить вебсайт
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1475
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 13:01
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничего себе! Щитаю, что этот великий древний город, центр тюркского мира, просто обязан быть столицей современного Казахстана! И переименован в честь нашего Елбасы!
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4581
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 14:41
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот откуда такие "УЧОНЫЕ" берутся? когда они произносят ТАКИЕ вещи они несут ответственность за свои слова ? Или им важнее понтануться? совершить громкий ПУК, а там пока разберутся и забудут КТО "озвучил"? Бедная история, ее уже так перевернули и перестирали.... Страшно,что всю эту "перевернутую и перестиранную" - вкладывают в мозги детям и, блин, они ж в это свято верят и со временем начинают тоже нести АХИНЕЮ ... :-x
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11411
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 14:53
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна.///

его бред теперь актуален.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7319
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 15:11
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
академик Бауыржан Байтанаев заявил, что возраст Туркестана насчитывает 3000 лет,

Когда нет истории, её надо придумать!
Ну а что не 5000? округлил бы уж сразу, для красивой сифры...
академика, однако, смесная осенама...

Цитата:
В 1990-2000 годах мы праздновали 1500-летие Туркестана.

Аж 10 лет праздновали 1500-летие...маловато будет... 3000 лет надо 20 лет отмечать... Вот это будет вселенский распил бабла по разным академикам.

Цитата:
данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна.

Ну естестно... в мейнстрим попал академик... Десоветизация, деколонизация вкупе с модернизированным сознанием, в рамках рухнамы поправки истории не годами измеряет... а тысячелетиями!

Цитата:
Тогда не было еще фундаментальных исследований, которые были проведены за все годы Независимости Казахстана.

Нурлыкунский парадокс: ученых нет, а исследования - есть!

Цитата:
городу Туркестану 3000 лет. Так мы определили и установили.

Помните закон "Лапша Архимеда": А ты говори столько! Проверять никто не будет!
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
119
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 15:19
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И откуда берутся эти так называемые учОные? Можно сказать и 3000 лет и 30000 лет,это же ни как не проверишь. И вообще центр всего мира находится в Туркестане,а потом люди расселились на все континенты.Как любят они эти понты и считают себя пупом Земли
Профайл
urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
27
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 15:44
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстанский академик Бауыржан Байтанаев сделал сенсационное заявление.

Это всё,что нужно знать о нашей науке.
Стыдоба...
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
592
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 16:54
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как только город переименуют в Нуростан, обязательно найдется учОный, который вычислит возраст города: это не менее 10000 лет!
Профайл
Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2025
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 16:58
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов: У меня давно закралось подозрение в сокрытии важности и ценности нашей истории в угоду славянской и московской. Чему приложилась советская пропаганда


Cоветская пропаганда в угоду славянской и московской истории, не скрывала важности и ценности истории Казахской ССР в целом и Средней Азии в частности.

Вы, уважаемый, Сайлау Курманов, сильно заблуждаетесь.

Взять для справки, данные Большой Советской Энциклопедии (БСЭ): Цитата:
Классовое общество на территории Казахстана возникло в 3-1 вв. до н. э. (племенное объединение усуней, государственное образование Кангюй). В 6- 8 вв. существовали раннефеодальное государство Тюркский каганат, государства тюргешей, карлуков. В 9-12 вв. западные и юго-западные, южные и юго-восточные районы входили в государство огузов, кимаков, кипчаков, затем Караханидов. Во 2-й половине 11 в. начались войны с сельджуками, в 1-й половине 12 в. произошло вторжение киданей; в начале 13 в. территория завоёвана монголо-татарами. В конце 15 в. образовалось Казахское ханство, оно делилось на жузы: Старший (Семиречье), Средний (Центральный Казахстан) и Младший (Западный Казахстан)m


Данные БСЭ по самым древним городам советской Средней Азии:
Цитата:
Самарканд: С 4 в. до н. э. до 6 в. н. э. на территории С. существовал г. Мараканда - столица государства Согд , вошедший затем в состав Тюркского каганата
- то есть Самарканду не менее 2400 лет по данным советской истории.
Цитата:
Ташкент - один из древнейших городов СССР. Точное время его основания неизвестно. На территории города найдены предметы каменного века. В погребальных курганах на территории Ташкента обнаружены бронзовые зеркала, монеты различных стран первых веков до н. э. Городское поселение возникло в 4-5 вв. н. э.
- Ташкенту более 2000 лет по данным советской истории.

Цитата:
Время основания Бухары по археологическим данным, не позже 1 в. н. э.
- почти 2000 лет по данным советской истории.

Цитата:
Хива - по археологическим данным, основан на рубеже нашей эры
- не менее 2000 лет по данным советской истории.

Цитата:
Термез существовал уже при греко-бактрийских царях (3-2 вв. до н. э.)
- не менее 2200 лет по данным советской истории.

Цитата:
Туркестан - один из древнейших городов Казахстана. В 10 в. назывался Шавгар, позднее Ясы. В Туркестане сохранился ценный памятник среднеазиатского зодчества конца 14 в. — комплекс мавзолея Ходжа Ахиеда Ясави
- по данным советской истории упоминаниям о Туркестане не менее 1000 лет.

История родных краев и своих республик в советских школах, а тем более в РСФСР не преподносилась в угоду славянской и "московской" истории.

Та же БСЭ указывает про Москву:
Цитата:
В конце 1-го тыс. н. э. Московский край был заселён славянами — вятичами и кривичами
- история города не более 1000 лет, ни как не идёт в сравнении с древней историей городов Средней Азии указанной в советской истории Средней Азии.
Да и остальные российские города так же основаны ближе к концу 1 тысячилетия н.э.

Другое дело что история Средней Азии в советской истории была основана и на исторической информации выявленной при Российской Империи, плюс информация археологических изысканий проведенных в советское время.

Если в истории Казахстана не так много действительно архивной информации в том числе летописей, при чём здесь Советская власть? Археология о древности может судить по раскопкам, а вот что именно кому принадлежало, Тюркскому каганату, империи Тимуридов, Бухарскому или Кокандскому ханству, - то это работа историков основанная на тех же задокументированных, в том числе данных найденных при тех же археологических изысканиях.

При советской власти в 1946 была создана Академия Наук Казахской ССР на базе ранее Казахского филиала АН СССР существовавшего с 1932 года, в которую входило 21 НИИ, в том числе Научно-исследовательский институт истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова;. В 1991 году из этого НИИ был выведен институт археологии и стал существовать отдельно как Институт археологии им. А.Х. Маргулана.

Сайлау Курманов, если не секрет, у вас есть высшее образование, если да то какое, и как вам в ВУЗе преподавали Историю? Вы были хоть раз в жизни в Академии наук Казахской ССР, именно до 1991 года и в НИИ истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова, в частности?
Так же вопрос - были ли вы при советской власти в Археологическом музее Академии наук Казахстана (г. Алма-Ата, музей основан в 1973 г.) и в Центральном государственном музее Республики Казахстан (г. Алма-Ата, музей основан в 1931 году, с 1985 года находится на своём нынешнем месте). В последнем можно было еще с советских времен ознакомится с историей Казахстана начиная с доисторических времен.
Если вы ни где не были в советское время из вышеуказанных мест, то пожалуйста больше не лукавьте так.

[Исправлено: Нурбанчик, 22.03.2021 - 17:37]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11411
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 17:18
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думвю Сайлау нечего отаетить.
Профайл
Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2025
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 18:13
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Думаю Сайлау нечего ответить.

Лучше пускай, Сайлау, ознакомится с
Иканским сражением - с боестолкновением 2-го Уральского казачьего полка есаула Серова и кокандской армии Алимкулы Хасанбий угли произошедшее с 4 (16) декабря 1864 по 6 (18) декабря 1864 у села Староикан в 2 км от Туркестана в направлении на Чимкент. Алимкула шёл брать Туркестан, зная его важное стратигическое и религиозное значение.
При этом начиная с 1860 года Кокандскому ханству в Русско-кокандская войне (длившейся с 1850 по 1868 годы) помогали инженеры из Британской Индии в изготовлении оружия, пушек и артиллерийских снарядов (как здесь не вспомнить абайку95, которая называла Британию другом Российской Империи, хотя перлам абайки я давно не удивляюсь).

[Исправлено: Нурбанчик, 22.03.2021 - 18:16]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: Нурбанчик

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS