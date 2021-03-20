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≡ Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41184
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1185
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 22.03.21 - 10:33
#45
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Цитата:
Добринцофф:
Взять всё и поделить(Шариков)

Добринцофф, а ведь это и есть основной закон капитализма. Скорее всего, Булгаков этой фразой просто постебался над капиталистическим примативизмом, вложив ее в уста человека-собаки, не успевшего нарастить культурный слой, и рассуждающего на уровне животных инстинктов, характерных именно для капиталистического способа производства.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1176
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 22.03.21 - 12:56
#46
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Цитата:
Добринцофф:
У молодых людей вы это серьёзно?А кто тогда по ночным клубам и караоке барам тусит всю ночь? Наверно Маркс с Алексом?


Вы почитайте сначала, там исследования проводили на студентах ВУЗов. Студенты - не самый плохой материал для исследования, мозг находится в напряжении во время учёбы. Ну, а даже если и ходят по клубам ночами, то исследованиям это не вредит, даже наоборот, они не выспавшиеся, но исследования показывают, что с нормальным временем у них раздражительность меньше из-за недосыпания.

Цитата:
Добринцофф:
Кстати может хоть вы мне наконец то ответите на больной вопрос, зачем Ведлер с Денисовым вводят в заблуждение людей,утверждая что после перевода стрелок дети зимой в 6 утра будут просыпаться вместе с рассветом?


Не слышал такого. Но дети правда начинают весной сами вставать в 7-8 утра весной, как раз после восхода. Я же Вам предлагал уже в прошлом году провести эксперимент и проснуться зимой в 6 утра дня 2-3 подряд - поймёте против чего выступают активисты.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7836
Re: Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 22.03.21 - 16:10
#47
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Цитата:
Тот самый:
. Я же Вам предлагал уже в прошлом году провести эксперимент и проснуться зимой в 6 утра дня 2-3 подряд - поймёте против чего выступают активисты.

То есть в 6 вставать тяжело,переведёте стрелки будет 7 и всё равно до рассвета и что после этого сразу полегчает?Темень будет такая же.
Цитата:
Тот самый:
Но дети правда начинают весной сами вставать в 7-8 утра весной, как раз после восхода.

Весной и без активистов всё становится на свои места,я про зиму говорил.Кстати вы же сами и писали какое безобразие 1 января восход в 10 утра,ну так будет в 9 утра и что это меняет?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7836
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 22.03.21 - 16:51
#48
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Цитата:
Тот самый:
Не слышал такого.

Цитата:
Зависимость эта возникла за миллион лет эволюции и навсегда поселилась в нашем организме. С солнцем вставать и с солнцем ложиться на отдых - на такой режим настроены наши органы на клеточном уровне.

Источник:

Цитата:
У нас больше всего от нарушения биоритмов страдают дети, особенно те, кто учится в 1-ю смену. Их поднимают раньше солнца, и первые два урока превращаются в муку. Надо включать мозги, а они не включаются, ждут солнца.

Источник:

Цитата:
Общественник Аркадий Денисов попросил всех вспомнить, что вся природа пробуждается с первыми лучами солнца, распускаются цветы, так же и человек…

Цитата:
– Научно доказано, что пробуждение мужчин до восхода солнца ведет к фертильности. То есть это влияет на демографию, – подчеркнула гражданская активистка

Цитата:
Так и сторонники перевода стрелок на час назад не поймут, почему их искусственно закинули в другой часовой пояс и они должны вставать раньше природного рассвета.

Источник:

Цитата:
- Географически наша область находится в часовом поясе UTC+4, но фактически с 2004 года мы живем в часовом поясе UTC+6 и тем самым опережаем свое поясное время на 1 час 46 минут, - пояснила она суду. - Мы устали просыпаться в темноте,

Источник:

Цитата:
Ведлер отметила: на общественных слушаниях, которые прошли в Костанае 11 марта, противники перевода стрелок пытались убедить, что наши дети, «просыпаясь в 5 утра, бодры, здоровы и веселы»

Источник:

Вот я пособирал высказвания Ведлер и Денисова и всё таки хотел бы получить ответ,зачем они вводят людей в заблуждение утверждая что с переводом стрелок на 1 час дети начнут просыпаться вместе с рассветом.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11411
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 22.03.21 - 17:06
#49
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люди отдыхают, встречают праздник весны Наурыз, радуются жизни, и только озабоченные собирают высказывания, чтобы еще раз показать свою упоростость.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1185
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 22.03.21 - 17:38
#50
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Цитата:
Добринцофф:
Весной и без активистов всё становится на свои места,я про зиму говорил.

Вот это состояние становления на свои места будет наступать примерно на месяц раньше весны. И наступать на месяц позже начала зимы. Надеюсь теперь вам понятны чаяния активистов?
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