Отправлено: - 16:58

сайлау курманов: У меня давно закралось подозрение в сокрытии важности и ценности нашей истории в угоду славянской и московской. Чему приложилась советская пропаганда

Классовое общество на территории Казахстана возникло в 3-1 вв. до н. э. (племенное объединение усуней, государственное образование Кангюй). В 6- 8 вв. существовали раннефеодальное государство Тюркский каганат, государства тюргешей, карлуков. В 9-12 вв. западные и юго-западные, южные и юго-восточные районы входили в государство огузов, кимаков, кипчаков, затем Караханидов. Во 2-й половине 11 в. начались войны с сельджуками, в 1-й половине 12 в. произошло вторжение киданей; в начале 13 в. территория завоёвана монголо-татарами. В конце 15 в. образовалось Казахское ханство, оно делилось на жузы: Старший (Семиречье), Средний (Центральный Казахстан) и Младший (Западный Казахстан)m

Самарканд: С 4 в. до н. э. до 6 в. н. э. на территории С. существовал г. Мараканда - столица государства Согд , вошедший затем в состав Тюркского каганата

Ташкент - один из древнейших городов СССР. Точное время его основания неизвестно. На территории города найдены предметы каменного века. В погребальных курганах на территории Ташкента обнаружены бронзовые зеркала, монеты различных стран первых веков до н. э. Городское поселение возникло в 4-5 вв. н. э.

Время основания Бухары по археологическим данным, не позже 1 в. н. э.

Хива - по археологическим данным, основан на рубеже нашей эры

Термез существовал уже при греко-бактрийских царях (3-2 вв. до н. э.)

Туркестан - один из древнейших городов Казахстана. В 10 в. назывался Шавгар, позднее Ясы. В Туркестане сохранился ценный памятник среднеазиатского зодчества конца 14 в. — комплекс мавзолея Ходжа Ахиеда Ясави

В конце 1-го тыс. н. э. Московский край был заселён славянами — вятичами и кривичами

[Исправлено: Нурбанчик, 22.03.2021 - 17:37]

Цитата:Cоветская пропаганда в угоду славянской и московской истории, не скрывала важности и ценности истории Казахской ССР в целом и Средней Азии в частности.Вы, уважаемый, Сайлау Курманов, сильно заблуждаетесь.Взять для справки, данные Большой Советской Энциклопедии (БСЭ): Цитата:Данные БСЭ по самым древним городам советской Средней Азии:Цитата:- то есть Самарканду не менее 2400 лет по данным советской истории.Цитата:- Ташкенту более 2000 лет по данным советской истории.Цитата:- почти 2000 лет по данным советской истории.Цитата:- не менее 2000 лет по данным советской истории.Цитата:- не менее 2200 лет по данным советской истории.Цитата:- по данным советской истории упоминаниям о Туркестане не менее 1000 лет.История родных краев и своих республик в советских школах, а тем более в РСФСР не преподносилась в угоду славянской и "московской" истории.Та же БСЭ указывает про Москву:Цитата:- история города не более 1000 лет, ни как не идёт в сравнении с древней историей городов Средней Азии указанной в советской истории Средней Азии.Да и остальные российские города так же основаны ближе к концу 1 тысячилетия н.э.Другое дело что история Средней Азии в советской истории была основана и на исторической информации выявленной при Российской Империи, плюс информация археологических изысканий проведенных в советское время.Если в истории Казахстана не так много действительно архивной информации в том числе летописей, при чём здесь Советская власть? Археология о древности может судить по раскопкам, а вот что именно кому принадлежало, Тюркскому каганату, империи Тимуридов, Бухарскому или Кокандскому ханству, - то это работа историков основанная на тех же задокументированных, в том числе данных найденных при тех же археологических изысканиях.При советской власти в 1946 была создана Академия Наук Казахской ССР на базе ранее Казахского филиала АН СССР существовавшего с 1932 года, в которую входило 21 НИИ, в том числе. В 1991 году из этого НИИ был выведен институт археологии и стал существовать отдельно как Институт археологии им. А.Х. Маргулана.Сайлау Курманов, если не секрет, у вас есть высшее образование, если да то какое, и как вам в ВУЗе преподавали Историю? Вы были хоть раз в жизни в Академии наук Казахской ССР, именно до 1991 года и в НИИ истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова, в частности?Так же вопрос - были ли вы при советской власти в Археологическом музее Академии наук Казахстана (г. Алма-Ата, музей основан в 1973 г.) и в Центральном государственном музее Республики Казахстан (г. Алма-Ата, музей основан в 1931 году, с 1985 года находится на своём нынешнем месте). В последнем можно было еще с советских времен ознакомится с историей Казахстана начиная с доисторических времен.Если вы ни где не были в советское время из вышеуказанных мест, то пожалуйста больше не лукавьте так.