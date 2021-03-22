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"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41183
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
Бауыржан Байтанаев сообщил, что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна. И отметил, что с коллегами изучил все найденные на территории Туркестана находки и артефакты.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7388
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
Цитата:
А как он 3 тысячи лет назад назывался?)
Явно не Туркестан
Как и Берлин не Берлином был а славянской деревушкой что-то там с берлогами связано (Задорнов привет)
На основе всех этих артефактов мы считаем, что городу Туркестану 3000 лет
А как он 3 тысячи лет назад назывался?)
Явно не Туркестан
Как и Берлин не Берлином был а славянской деревушкой что-то там с берлогами связано (Задорнов привет)
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 519
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:47
В ЮНЕСКО тоже люди,тоже любят денежку Можно занести и подтвердят 20.000 лет. Не вопрос Всё эти фонды,все эти тысячелетия,ну такая шляпа. Чес слово.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4564
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 12:54
А почему бы не поверить уважаемому профессору, он же ссылается на артефакты и не требует восхваления в стиле нурлыкун. У меня давно закралось подозрение в сокрытии важности и ценности нашей истории в угоду славянской и московской. Чему приложилась советская пропаганда
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1475
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 13:01
Ничего себе! Щитаю, что этот великий древний город, центр тюркского мира, просто обязан быть столицей современного Казахстана! И переименован в честь нашего Елбасы!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4581
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 14:41
вот откуда такие "УЧОНЫЕ" берутся? когда они произносят ТАКИЕ вещи они несут ответственность за свои слова ? Или им важнее понтануться? совершить громкий ПУК, а там пока разберутся и забудут КТО "озвучил"? Бедная история, ее уже так перевернули и перестирали.... Страшно,что всю эту "перевернутую и перестиранную" - вкладывают в мозги детям и, блин, они ж в это свято верят и со временем начинают тоже нести АХИНЕЮ ...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11408
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 14:53
///что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна.///
его бред теперь актуален.
его бред теперь актуален.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7319
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 15:11
Цитата:
Когда нет истории, её надо придумать!
Ну а что не 5000? округлил бы уж сразу, для красивой сифры...
академика, однако, смесная осенама...
Цитата:
Аж 10 лет праздновали 1500-летие...маловато будет... 3000 лет надо 20 лет отмечать... Вот это будет вселенский распил бабла по разным академикам.
Цитата:
Ну естестно... в мейнстрим попал академик... Десоветизация, деколонизация вкупе с модернизированным сознанием, в рамках рухнамы поправки истории не годами измеряет... а тысячелетиями!
Цитата:
Нурлыкунский парадокс: ученых нет, а исследования - есть!
Цитата:
Помните закон "Лапша Архимеда": А ты говори столько! Проверять никто не будет!
академик Бауыржан Байтанаев заявил, что возраст Туркестана насчитывает 3000 лет,
Когда нет истории, её надо придумать!
Ну а что не 5000? округлил бы уж сразу, для красивой сифры...
академика, однако, смесная осенама...
Цитата:
В 1990-2000 годах мы праздновали 1500-летие Туркестана.
Аж 10 лет праздновали 1500-летие...маловато будет... 3000 лет надо 20 лет отмечать... Вот это будет вселенский распил бабла по разным академикам.
Цитата:
данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна.
Ну естестно... в мейнстрим попал академик... Десоветизация, деколонизация вкупе с модернизированным сознанием, в рамках рухнамы поправки истории не годами измеряет... а тысячелетиями!
Цитата:
Тогда не было еще фундаментальных исследований, которые были проведены за все годы Независимости Казахстана.
Нурлыкунский парадокс: ученых нет, а исследования - есть!
Цитата:
городу Туркестану 3000 лет. Так мы определили и установили.
Помните закон "Лапша Архимеда": А ты говори столько! Проверять никто не будет!
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 119
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 15:19
И откуда берутся эти так называемые учОные? Можно сказать и 3000 лет и 30000 лет,это же ни как не проверишь. И вообще центр всего мира находится в Туркестане,а потом люди расселились на все континенты.Как любят они эти понты и считают себя пупом Земли
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