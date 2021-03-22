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≡ "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41183
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
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Бауыржан Байтанаев сообщил, что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна. И отметил, что с коллегами изучил все найденные на территории Туркестана находки и артефакты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7388
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
#1
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Цитата:
На основе всех этих артефактов мы считаем, что городу Туркестану 3000 лет

А как он 3 тысячи лет назад назывался?)
Явно не Туркестан
Как и Берлин не Берлином был а славянской деревушкой что-то там с берлогами связано (Задорнов привет)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
519
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:47
#2
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В ЮНЕСКО тоже люди,тоже любят денежку :lol: Можно занести и подтвердят 20.000 лет. Не вопрос :lol: Всё эти фонды,все эти тысячелетия,ну такая шляпа. Чес слово.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4564
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 12:54
#3
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А почему бы не поверить уважаемому профессору, он же ссылается на артефакты и не требует восхваления в стиле нурлыкун. У меня давно закралось подозрение в сокрытии важности и ценности нашей истории в угоду славянской и московской. Чему приложилась советская пропаганда
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1475
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 13:01
#4
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Ничего себе! Щитаю, что этот великий древний город, центр тюркского мира, просто обязан быть столицей современного Казахстана! И переименован в честь нашего Елбасы!
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4581
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 14:41
#5
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вот откуда такие "УЧОНЫЕ" берутся? когда они произносят ТАКИЕ вещи они несут ответственность за свои слова ? Или им важнее понтануться? совершить громкий ПУК, а там пока разберутся и забудут КТО "озвучил"? Бедная история, ее уже так перевернули и перестирали.... Страшно,что всю эту "перевернутую и перестиранную" - вкладывают в мозги детям и, блин, они ж в это свято верят и со временем начинают тоже нести АХИНЕЮ ... :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11408
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 14:53
#6
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///что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна.///

его бред теперь актуален.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7319
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 15:11
#7
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Цитата:
академик Бауыржан Байтанаев заявил, что возраст Туркестана насчитывает 3000 лет,

Когда нет истории, её надо придумать!
Ну а что не 5000? округлил бы уж сразу, для красивой сифры...
академика, однако, смесная осенама...

Цитата:
В 1990-2000 годах мы праздновали 1500-летие Туркестана.

Аж 10 лет праздновали 1500-летие...маловато будет... 3000 лет надо 20 лет отмечать... Вот это будет вселенский распил бабла по разным академикам.

Цитата:
данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна.

Ну естестно... в мейнстрим попал академик... Десоветизация, деколонизация вкупе с модернизированным сознанием, в рамках рухнамы поправки истории не годами измеряет... а тысячелетиями!

Цитата:
Тогда не было еще фундаментальных исследований, которые были проведены за все годы Независимости Казахстана.

Нурлыкунский парадокс: ученых нет, а исследования - есть!

Цитата:
городу Туркестану 3000 лет. Так мы определили и установили.

Помните закон "Лапша Архимеда": А ты говори столько! Проверять никто не будет!
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
119
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 15:19
#8
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И откуда берутся эти так называемые учОные? Можно сказать и 3000 лет и 30000 лет,это же ни как не проверишь. И вообще центр всего мира находится в Туркестане,а потом люди расселились на все континенты.Как любят они эти понты и считают себя пупом Земли
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