Отправлено: - 15:11

академик Бауыржан Байтанаев заявил, что возраст Туркестана насчитывает 3000 лет,

В 1990-2000 годах мы праздновали 1500-летие Туркестана.

данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна.

Тогда не было еще фундаментальных исследований, которые были проведены за все годы Независимости Казахстана.

городу Туркестану 3000 лет. Так мы определили и установили.

Цитата:Когда нет истории, её надо придумать!Ну а что не 5000? округлил бы уж сразу, для красивой сифры...академика, однако, смесная осенама...Цитата:Аж 10 лет праздновали 1500-летие...маловато будет... 3000 лет надо 20 лет отмечать... Вот это будет вселенский распил бабла по разным академикам.Цитата:Ну естестно... в мейнстрим попал академик... Десоветизация, деколонизация вкупе с модернизированным сознанием, в рамках рухнамы поправки истории не годами измеряет... а тысячелетиями!Цитата:Нурлыкунский парадокс: ученых нет, а исследования - есть!Цитата:Помните закон "Лапша Архимеда": А ты говори столько! Проверять никто не будет!