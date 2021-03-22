Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-3°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пострадавших нет, спасен кот - Как в Рудном тушили пожар в частном доме
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41183
Пострадавших нет, спасен кот - Как в Рудном тушили пожар в частном доме
Отправлено: 22.03.21 - 14:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о том, что в переулке Шахтерском горит дом, поступило на пульт противопожарной службы сегодня, 22 марта, в 07:18. В 7:19 к месту пожара выехали 2 единицы техники и личный состав смены #2 СПЧ-2 Рудного.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4564
Re: Пострадавших нет, спасен кот - Как в Рудном тушили пожар в...
Отправлено: 22.03.21 - 14:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В конце видео мелькнул дом моей знакомой, боюсь позвонить- спросить как у нее дела?
Профайл Посетить вебсайт
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4581
Re: Пострадавших нет, спасен кот - Как в Рудном тушили пожар в...
Отправлено: 22.03.21 - 14:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
боюсь позвонить-

чего бояться? Главное кота спасли, а люди сами ....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Gljuk, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS