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Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41183
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 17:10
Широких праздничных гуляний, какие были во все предыдущие годы, в областном центре не намечается, но все же костанайцам будет на что посмотреть.
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(Полноправные пользователи)
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- Papua New Guinea
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- 08.10.19
- Сообщений:
- 819
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 00:39
Цитата:
Русские строили города в Хазахстане в рамках оккупации и колонизации Хазахстана и хазахов. Чтож получается сами хазахи сами себя оккупировали и колонизировали?
Тогда причём здесь Россия/русские, если хазахи так пожелали?
Цитата:
Здесь смысла в тексте нет. Поэтому, пока, промолчу...
abaika95:
И вот их потомки города строили также как и остальные рабочие Казахстана
И вот их потомки города строили также как и остальные рабочие Казахстана
Русские строили города в Хазахстане в рамках оккупации и колонизации Хазахстана и хазахов. Чтож получается сами хазахи сами себя оккупировали и колонизировали?
Тогда причём здесь Россия/русские, если хазахи так пожелали?
Цитата:
abaika95:
Советская власть это не про зажиточных А про резко бедных и сильно богатых Должны быть бедные крестьяне И богатые наркомы Потому средняя прослойка была выбита
Советская власть это не про зажиточных А про резко бедных и сильно богатых Должны быть бедные крестьяне И богатые наркомы Потому средняя прослойка была выбита
Здесь смысла в тексте нет. Поэтому, пока, промолчу...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7388
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 01:01
Цитата:
Ну для обиженной погремушки все одно
Ей говорят что она с рук ела-это понимают что образное выражение а она уже побежала обижаться и национальный вопрос тут подымает) хазахи,роися,мы тут вам все строили....
Погремушка ты ничем не отличаешься от нац Патов если честно
Они проталкивают свои идеи якобы самые обиженные
И ты и..... Обиженная на Баев и ханов что они тебя постояно в Москву отправляют а ты не отправляешься)
Вот всегда интересно было
Почему националисты и шовинисты (которые прикидываются тут коммунистами) не могут создать себе площадку и там тяфкать друг на друга?
Обижаться,обиды свои выплескивать?)
Чтобы одна потомок ссыльных там кричала да мы да мы!!! Да мы вам тут все хазахам понастроили!!
А другие потомки высланных в Китай там кричали бы про борщей,сепаров,Колорады и что давить вас надо)
А нормальные адекватные люди смотрели бы на это,как в передачу за стеклом и удивлялись)
Но пока что получается что шовинистка тяфкальщица тяфкает тут
А нац паты тяфкают где-то там
Все никак они против другу друга выйти не могут
Хотя я знаю почему
Собачки тяфкают только когда на привязи
А отпусти их они хвостики поджимают и сидят тихо)
Такова натура у тяфки)
[Исправлено: Gljuk, 22.03.2021 - 10:00]
Coopidon:
Я ем с тарелки, а не с чьих-то рук. Если Погремушкам нравится есть с чьих-то рук, то не вопрос! Хоть с пола, хоть с земли. А так, да. Понимаю. Вопрос что хватит кормить Москву/русских, начинает подниматься в уских кругах дебилов и нацпатов. То есть вопрос кто кого кормит, когда российских продуктов на хазазских прилавках в разы больше чем хазарских на российских. Вопрос для дебилов, пардон, ЗПП. И кто кого кормит?
Я ем с тарелки, а не с чьих-то рук. Если Погремушкам нравится есть с чьих-то рук, то не вопрос! Хоть с пола, хоть с земли. А так, да. Понимаю. Вопрос что хватит кормить Москву/русских, начинает подниматься в уских кругах дебилов и нацпатов. То есть вопрос кто кого кормит, когда российских продуктов на хазазских прилавках в разы больше чем хазарских на российских. Вопрос для дебилов, пардон, ЗПП. И кто кого кормит?
Ну для обиженной погремушки все одно
Ей говорят что она с рук ела-это понимают что образное выражение а она уже побежала обижаться и национальный вопрос тут подымает) хазахи,роися,мы тут вам все строили....
Погремушка ты ничем не отличаешься от нац Патов если честно
Они проталкивают свои идеи якобы самые обиженные
И ты и..... Обиженная на Баев и ханов что они тебя постояно в Москву отправляют а ты не отправляешься)
Вот всегда интересно было
Почему националисты и шовинисты (которые прикидываются тут коммунистами) не могут создать себе площадку и там тяфкать друг на друга?
Обижаться,обиды свои выплескивать?)
Чтобы одна потомок ссыльных там кричала да мы да мы!!! Да мы вам тут все хазахам понастроили!!
А другие потомки высланных в Китай там кричали бы про борщей,сепаров,Колорады и что давить вас надо)
А нормальные адекватные люди смотрели бы на это,как в передачу за стеклом и удивлялись)
Но пока что получается что шовинистка тяфкальщица тяфкает тут
А нац паты тяфкают где-то там
Все никак они против другу друга выйти не могут
Хотя я знаю почему
Собачки тяфкают только когда на привязи
А отпусти их они хвостики поджимают и сидят тихо)
Такова натура у тяфки)
[Исправлено: Gljuk, 22.03.2021 - 10:00]
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 08:09
Дракон, вставляй свою
картинку сюда.будет в самый раз, в тему.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 08:10]
картинку сюда.будет в самый раз, в тему.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 08:10]
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 14:15
символы были соблюдены.
посещение местной красной площади, сити центра, парка.
на кп погасший экран, две надписи наурыз, два цветка и три птички с обоих сторон. это так понял для поднятия настроения из окон дома напротив.
людей достаточно много. на 11.30 отряд ханов и батыров вероятно уже прошел. а может их и не было.
в парке народ делал селфи с двумя фигурами. они там десять уже стоят.
зелеными.
по запаху вышли в центре на единственную точку
с шашлыками из свинины на улице со столиками. где и соблюли ритуал. взяли с собой.
другой торговли не было.
на плазу ехать никакой охоты не было.
время тратить.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 14:39]
посещение местной красной площади, сити центра, парка.
на кп погасший экран, две надписи наурыз, два цветка и три птички с обоих сторон. это так понял для поднятия настроения из окон дома напротив.
людей достаточно много. на 11.30 отряд ханов и батыров вероятно уже прошел. а может их и не было.
в парке народ делал селфи с двумя фигурами. они там десять уже стоят.
зелеными.
по запаху вышли в центре на единственную точку
с шашлыками из свинины на улице со столиками. где и соблюли ритуал. взяли с собой.
другой торговли не было.
на плазу ехать никакой охоты не было.
время тратить.
[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 14:39]
(Полноправные пользователи)
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- 13.09.12
- Сообщений:
- 1475
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 14:19
Цитата:
Из тарелки вы едите. Из.
Coopidon:
Я ем с тарелки
Я ем с тарелки
Из тарелки вы едите. Из.
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 14:49
Цитата:
смотря что. суп например-из,
но есть то что едят с..
JereK:
Из тарелки вы едите. Из.
Из тарелки вы едите. Из.
смотря что. суп например-из,
но есть то что едят с..
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