Отправлено: - 13:06

abaika95:

Обиделся Макс Очень сильно На этой теме прям помешан Иманбек ему уже снится И пакоя не даёт

Цитата:Какие обиды?)) Это же просто ржака)) Интересно, до кого в КЗ первого дойдет перевести песню самого крутого музыканта в СНГ? Чтобы потом людям обьяснить - за что ему премия, медаль, квартира в подарок