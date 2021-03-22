Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-3°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 101 из 102«1...99100101102»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:02
#1501
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Иманбек символ уже Для западного мира

Вот именно, для западного) А теперь и для вас) А вот чувак из припева самого крутого музыканта в СНГ идет к вам за наградой:

Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:06
#1502
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Обиделся Макс Очень сильно На этой теме прям помешан Иманбек ему уже снится И пакоя не даёт

Какие обиды?)) Это же просто ржака)) Интересно, до кого в КЗ первого дойдет перевести песню самого крутого музыканта в СНГ? Чтобы потом людям обьяснить - за что ему премия, медаль, квартира в подарок :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:10
#1503
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если за такие песни дают награды - то "Культура в говне"(с) там, где награждают.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:16
#1504
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Наверно когда книгу про него выпустят

Да просто в школьные учебники добавьте :lol:
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:17
#1505
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если за такие песни дают награды - то "Культура в говне"(с) там, где награждают.


Далек от этой темы, но насколько я знаю, пел-то не он. Он взял никому особо не известную песню и сделал из нее лучший танцевальный ремикс или что-то типа того. За это и номинирован. Молодец.
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:19
#1506
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Да просто в школьные учебники добавьте :lol:


Интересно, подгорело бы у вас так же, если бы номинанта звали не Иманбек, а какой-нибудь Майкл? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:19
#1507
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
но насколько я знаю, пел-то не он.

Но слова то он не заменил))
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:20
#1508
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но слова то он не заменил))


Кого интересуют слова, когда премия за танцевальную музыку?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:23
#1509
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Интересно, подгорело бы у вас так же, если бы номинанта звали не Иманбек, а какой-нибудь Майкл?

Не, не подгорело) от Майкла все что угодно можно было ожидать) но чтоб Иманбек туда же - это перебор :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:24
#1510
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Кого интересуют слова, когда премия за танцевальную музыку?

Эти слова - неотъемлемая часть. Везде, где включат этот трек - он будет с этими словами :lol:
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:26
#1511
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если за такие песни дают награды - то "Культура в говне"(с) там, где награждают.


Так вы возвращайтесь) У нас тут сплошное высококультурье в отличии от этих ваших западов с неграми без резинок. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:29
#1512
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
У нас тут сплошное высококультурье

Этот трек был последней каплей - теперь уровни культуры сравнялись :lol:
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:42
#1513
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Этот трек был последней каплей - теперь уровни культуры сравнялись


Вы это по клубно-танцевальной музыке определяете? Как низко культура пала там или тут? Умно :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10034
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:53
#1514
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:

А вы хотите сказать, что с уровнем культуры всё хорошо, переживать не о чем)
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1475
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 14:00
#1515
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вы хотите сказать, что с уровнем культуры всё хорошо, переживать не о чем)


Ну, к примеру, если оценивать культуру 19-го века в россии не по какому-нибудь Чайковскому, а по происходящему в избах крепостных крестьян, то да, беспокоиться есть о чем.
Профайл
Страница 101 из 102«1...99100101102»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS