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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:02
Цитата:
Вот именно, для западного) А теперь и для вас) А вот чувак из припева самого крутого музыканта в СНГ идет к вам за наградой:
abaika95:
Иманбек символ уже Для западного мира
Иманбек символ уже Для западного мира
Вот именно, для западного) А теперь и для вас) А вот чувак из припева самого крутого музыканта в СНГ идет к вам за наградой:
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:06
Цитата:
Какие обиды?)) Это же просто ржака)) Интересно, до кого в КЗ первого дойдет перевести песню самого крутого музыканта в СНГ? Чтобы потом людям обьяснить - за что ему премия, медаль, квартира в подарок
abaika95:
Обиделся Макс Очень сильно На этой теме прям помешан Иманбек ему уже снится И пакоя не даёт
Обиделся Макс Очень сильно На этой теме прям помешан Иманбек ему уже снится И пакоя не даёт
Какие обиды?)) Это же просто ржака)) Интересно, до кого в КЗ первого дойдет перевести песню самого крутого музыканта в СНГ? Чтобы потом людям обьяснить - за что ему премия, медаль, квартира в подарок
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:10
Если за такие песни дают награды - то "Культура в говне"(с) там, где награждают.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:16
Цитата:
Да просто в школьные учебники добавьте
abaika95:
Наверно когда книгу про него выпустят
Наверно когда книгу про него выпустят
Да просто в школьные учебники добавьте
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:17
Цитата:
Далек от этой темы, но насколько я знаю, пел-то не он. Он взял никому особо не известную песню и сделал из нее лучший танцевальный ремикс или что-то типа того. За это и номинирован. Молодец.
Если за такие песни дают награды - то "Культура в говне"(с) там, где награждают.
Далек от этой темы, но насколько я знаю, пел-то не он. Он взял никому особо не известную песню и сделал из нее лучший танцевальный ремикс или что-то типа того. За это и номинирован. Молодец.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:19
Цитата:
Интересно, подгорело бы у вас так же, если бы номинанта звали не Иманбек, а какой-нибудь Майкл?
Да просто в школьные учебники добавьте
Интересно, подгорело бы у вас так же, если бы номинанта звали не Иманбек, а какой-нибудь Майкл?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:19
Цитата:
Но слова то он не заменил))
JereK:
но насколько я знаю, пел-то не он.
но насколько я знаю, пел-то не он.
Но слова то он не заменил))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:20
Цитата:
Кого интересуют слова, когда премия за танцевальную музыку?
Но слова то он не заменил))
Кого интересуют слова, когда премия за танцевальную музыку?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:23
Цитата:
Не, не подгорело) от Майкла все что угодно можно было ожидать) но чтоб Иманбек туда же - это перебор
JereK:
Интересно, подгорело бы у вас так же, если бы номинанта звали не Иманбек, а какой-нибудь Майкл?
Интересно, подгорело бы у вас так же, если бы номинанта звали не Иманбек, а какой-нибудь Майкл?
Не, не подгорело) от Майкла все что угодно можно было ожидать) но чтоб Иманбек туда же - это перебор
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:24
Цитата:
Эти слова - неотъемлемая часть. Везде, где включат этот трек - он будет с этими словами
JereK:
Кого интересуют слова, когда премия за танцевальную музыку?
Кого интересуют слова, когда премия за танцевальную музыку?
Эти слова - неотъемлемая часть. Везде, где включат этот трек - он будет с этими словами
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:26
Цитата:
Так вы возвращайтесь) У нас тут сплошное высококультурье в отличии от этих ваших западов с неграми без резинок.
Если за такие песни дают награды - то "Культура в говне"(с) там, где награждают.
Так вы возвращайтесь) У нас тут сплошное высококультурье в отличии от этих ваших западов с неграми без резинок.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:29
Цитата:
Этот трек был последней каплей - теперь уровни культуры сравнялись
JereK:
У нас тут сплошное высококультурье
У нас тут сплошное высококультурье
Этот трек был последней каплей - теперь уровни культуры сравнялись
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:42
Цитата:
Вы это по клубно-танцевальной музыке определяете? Как низко культура пала там или тут? Умно
Этот трек был последней каплей - теперь уровни культуры сравнялись
Вы это по клубно-танцевальной музыке определяете? Как низко культура пала там или тут? Умно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 13:53
Цитата:
А вы хотите сказать, что с уровнем культуры всё хорошо, переживать не о чем)
JereK:
А вы хотите сказать, что с уровнем культуры всё хорошо, переживать не о чем)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 14:00
Цитата:
Ну, к примеру, если оценивать культуру 19-го века в россии не по какому-нибудь Чайковскому, а по происходящему в избах крепостных крестьян, то да, беспокоиться есть о чем.
А вы хотите сказать, что с уровнем культуры всё хорошо, переживать не о чем)
Ну, к примеру, если оценивать культуру 19-го века в россии не по какому-нибудь Чайковскому, а по происходящему в избах крепостных крестьян, то да, беспокоиться есть о чем.
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