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≡ "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41182
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
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Бауыржан Байтанаев сообщил, что при расчете возраста Туркестана были использованы данные советской эпохи. Он заявил, что эта информация уже не актуальна. И отметил, что с коллегами изучил все найденные на территории Туркестана находки и артефакты.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7388
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 12:20
#1
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Цитата:
На основе всех этих артефактов мы считаем, что городу Туркестану 3000 лет

А как он 3 тысячи лет назад назывался?)
Явно не Туркестан
Как и Берлин не Берлином был а славянской деревушкой что-то там с берлогами связано (Задорнов привет)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
519
"Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик сделал сенсационное заявление
Отправлено: 22.03.21 - 12:47
#2
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В ЮНЕСКО тоже люди,тоже любят денежку :lol: Можно занести и подтвердят 20.000 лет. Не вопрос :lol: Всё эти фонды,все эти тысячелетия,ну такая шляпа. Чес слово.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4563
Re: "Туркестану 3000 лет". Казахстанский академик...
Отправлено: 22.03.21 - 12:54
#3
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А почему бы не поверить уважаемому профессору, он же ссылается на артефакты и не требует восхваления в стиле нурлыкун. У меня давно закралось подозрение в сокрытии важности и ценности нашей истории в угоду славянской и московской. Чему приложилась советская пропаганда
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