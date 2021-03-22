Отправлено: - 12:20

На основе всех этих артефактов мы считаем, что городу Туркестану 3000 лет

Цитата:А как он 3 тысячи лет назад назывался?)Явно не ТуркестанКак и Берлин не Берлином был а славянской деревушкой что-то там с берлогами связано (Задорнов привет)