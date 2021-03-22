Отправлено: - 12:44

Недавно меня спросили, верю ли я в будущее нашей страны, и насколько позитивно его оцениваю. Готового ответа у меня нет. Но пришла в голову простая мысль – а что, если попробовать суммировать причины, по которым у Казахстана все получится, и причины, по которым может не получиться?