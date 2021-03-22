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≡ Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41182
Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
Отправлено: 22.03.21 - 12:44
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Недавно меня спросили, верю ли я в будущее нашей страны, и насколько позитивно его оцениваю. Готового ответа у меня нет. Но пришла в голову простая мысль – а что, если попробовать суммировать причины, по которым у Казахстана все получится, и причины, по которым может не получиться?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4563
Re: Ержан ЕСИМХАНОВ: Казахстан - о плюсах и минусах
Отправлено: 22.03.21 - 12:44
#1
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Я бы добавил ещё тот факт, что т.н
красные директора пришедшие с голой жопой и разбогатевшие за раз, в своем неуёмном аппетите перестанут грабить страну и людей и наконец-то повернутся лицом к людям и пойдет обратный процесс.
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