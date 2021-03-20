Прогноз на 5 дней
пасмурно-5°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 100 из 100«1...9899100
Ответить Новый топик
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 14:08
#1486
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.

Ну тогда тоже всем по квартире и наградить "заслуженным" :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1789
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 14:20
#1487
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
тоже всем


Им это навряд ли нужно.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:07
#1488
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Им это навряд ли нужно.

Не знаю как всем остальным, Вами перечисленным. Но Головкину тоже вряд ли нужно.
У него хорошая вилла под Штутгартом была, сейчас в Лос Анжелесе не плохо живёт вроде. ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1789
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:20
#1489
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вряд ли нужно


Конечно, и скорее всего - им это и не нужно. Вопрос, в другом: знак внимания со стороны государства, признание заслуг их перед Родиной. А, они могут распорядиться ими по своему: подарить в детский или благотворительный фонд, подарить малоимущим, или по другому, как сделал Иманбек, вариантов много.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:25
#1490
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
знак внимания со стороны государства

Государству не помешало бы также вовремя распознавать своих талантов и развивать их. Но это уже просто мысли вслух.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11404
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:29
#1491
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
как сделал Иманбек


капец, новый бог у акроса.
Иманбек. сигналист на жд.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21434
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:33
#1492
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
капец, новый бог у акроса.

Каждому своё, было написано... :lol: ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1789
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 17:02
#1493
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Государству не помешало бы


Напишите это Елбасы или Президенту; они наверное не в курсе.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1789
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 17:03
#1494
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
новый бог


Бог, он один и един для всех.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 17:15
#1495
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Напишите это Елбасы или Президенту

И что изменится? думаете услышат? :oops:
Хотя это просто мысли в слух были. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 11:00
#1496
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
На месте Президента и Правительства я бы присвоил им, обоим, звания Народный артист Казахстана

И обязательно изучение творчества Иманбека в школах. Пение хором на трех языках)) У него же Грэмми, Народного дадут, самый крутой в СНГ :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 11:15
#1497
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте вместе припев разучим из хита вашего самого крутого музыканта в СНГ ))

Зажигай, детка, зажигай, когда я врубаю
Ты же знаешь, когда я завожусь, когда врубаю
Не могу сдерживать себя, когда врубаю
Я слишком быстр, не задаюсь вопросом, как быстро пройдет жизнь
Я повидал все
Дай ниггеру без резинки — ты же этого хочешь
И я знаю, что ты никому ничего не скажешь
И я знаю, что ты никому не скажешь

Акрос, Абайка, хватит победу отмечать - подпевайте :lol:

[Исправлено: maxsaf, 22.03.2021 - 11:15]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10025
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 11:17
#1498
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если понравится - я еще куплетов сюда накидаю))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7388
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 12:26
#1499
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
это неважно. важно где родились, где Родина. Жириновский почему имеет право говорить про кз что и как, потому что его волнует что происходит на его Родине.

На его родине?
А его родина разве не Россия ?
Какой он патриот тогда и лидер партии когда живёт в стране а родина у него за границей) и он про эту заграницу постояно гадости всякие говорит)
Цитата:
ACROS:
тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.

Да а они и сейчас воспринимают Казахстан как вторую родину
Помню в 96 после хасавюртских соглашений
Приезжали родственники боевики на отдых к нашим соседям Чеченцам
Здоровые,помятые дядьки,детишкам все сладости покупали и не делили на нации,русский,казах,цыган все для них казахстанцы-друзья
Весь двор угощали
Мужики чеж сказать
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7388
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 12:29
#1500
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А давайте вместе припев разучим из хита вашего самого крутого музыканта в СНГ )) Зажигай, детка, зажигай, когда я врубаю

Обиделся Макс
Очень сильно
На этой теме прям помешан
Иманбек ему уже снится
И пакоя не даёт
Наверно когда книгу про него выпустят
Весь тираж раскупит в канаде
И сожгет от злости)
Вот они наши земляки бывшие
Добрые,отзывчивые
Цитата:
alex_60:
капец, новый бог у акроса. Иманбек. сигналист на жд.

Иманбек символ уже
Для западного мира
Как обычный железнодорожник взял Грэмми
Наверно и фильм про его снимут
И сыграет его кто-нибудь именитый в Голливуде
Правда у Макса инфаркт от этого случится
Профайл
Страница 100 из 100«1...9899100
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 4, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 4
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS