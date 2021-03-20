Отправлено: - 12:26

alex_60:

это неважно. важно где родились, где Родина. Жириновский почему имеет право говорить про кз что и как, потому что его волнует что происходит на его Родине.

ACROS:

тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.

Цитата:На его родине?А его родина разве не Россия ?Какой он патриот тогда и лидер партии когда живёт в стране а родина у него за границей) и он про эту заграницу постояно гадости всякие говорит)Цитата:Да а они и сейчас воспринимают Казахстан как вторую родинуПомню в 96 после хасавюртских соглашенийПриезжали родственники боевики на отдых к нашим соседям ЧеченцамЗдоровые,помятые дядьки,детишкам все сладости покупали и не делили на нации,русский,казах,цыган все для них казахстанцы-друзьяВесь двор угощалиМужики чеж сказать