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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 14:08
Цитата:
Ну тогда тоже всем по квартире и наградить "заслуженным"
ACROS:
тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.
тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.
Ну тогда тоже всем по квартире и наградить "заслуженным"
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 14:20
Цитата:
Им это навряд ли нужно.
elektron:
тоже всем
тоже всем
Им это навряд ли нужно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:07
Цитата:
Не знаю как всем остальным, Вами перечисленным. Но Головкину тоже вряд ли нужно.
У него хорошая вилла под Штутгартом была, сейчас в Лос Анжелесе не плохо живёт вроде.
ACROS:
Им это навряд ли нужно.
Им это навряд ли нужно.
Не знаю как всем остальным, Вами перечисленным. Но Головкину тоже вряд ли нужно.
У него хорошая вилла под Штутгартом была, сейчас в Лос Анжелесе не плохо живёт вроде.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:20
Цитата:
Конечно, и скорее всего - им это и не нужно. Вопрос, в другом: знак внимания со стороны государства, признание заслуг их перед Родиной. А, они могут распорядиться ими по своему: подарить в детский или благотворительный фонд, подарить малоимущим, или по другому, как сделал Иманбек, вариантов много.
elektron:
вряд ли нужно
вряд ли нужно
Конечно, и скорее всего - им это и не нужно. Вопрос, в другом: знак внимания со стороны государства, признание заслуг их перед Родиной. А, они могут распорядиться ими по своему: подарить в детский или благотворительный фонд, подарить малоимущим, или по другому, как сделал Иманбек, вариантов много.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:25
Цитата:
Государству не помешало бы также вовремя распознавать своих талантов и развивать их. Но это уже просто мысли вслух.
ACROS:
знак внимания со стороны государства
знак внимания со стороны государства
Государству не помешало бы также вовремя распознавать своих талантов и развивать их. Но это уже просто мысли вслух.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11404
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:29
Цитата:
капец, новый бог у акроса.
Иманбек. сигналист на жд.
ACROS:
как сделал Иманбек
как сделал Иманбек
капец, новый бог у акроса.
Иманбек. сигналист на жд.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21434
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 15:33
Цитата:
Каждому своё, было написано...
alex_60:
капец, новый бог у акроса.
капец, новый бог у акроса.
Каждому своё, было написано...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 17:02
Цитата:
Напишите это Елбасы или Президенту; они наверное не в курсе.
elektron:
Государству не помешало бы
Государству не помешало бы
Напишите это Елбасы или Президенту; они наверное не в курсе.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 17:03
Цитата:
Бог, он один и един для всех.
alex_60:
новый бог
новый бог
Бог, он один и един для всех.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6627
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 17:15
Цитата:
И что изменится? думаете услышат?
Хотя это просто мысли в слух были.
ACROS:
Напишите это Елбасы или Президенту
Напишите это Елбасы или Президенту
И что изменится? думаете услышат?
Хотя это просто мысли в слух были.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 11:00
Цитата:
И обязательно изучение творчества Иманбека в школах. Пение хором на трех языках)) У него же Грэмми, Народного дадут, самый крутой в СНГ
ACROS:
На месте Президента и Правительства я бы присвоил им, обоим, звания Народный артист Казахстана
На месте Президента и Правительства я бы присвоил им, обоим, звания Народный артист Казахстана
И обязательно изучение творчества Иманбека в школах. Пение хором на трех языках)) У него же Грэмми, Народного дадут, самый крутой в СНГ
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 11:15
А давайте вместе припев разучим из хита вашего самого крутого музыканта в СНГ ))
Зажигай, детка, зажигай, когда я врубаю
Ты же знаешь, когда я завожусь, когда врубаю
Не могу сдерживать себя, когда врубаю
Я слишком быстр, не задаюсь вопросом, как быстро пройдет жизнь
Я повидал все
Дай ниггеру без резинки — ты же этого хочешь
И я знаю, что ты никому ничего не скажешь
И я знаю, что ты никому не скажешь
Акрос, Абайка, хватит победу отмечать - подпевайте
[Исправлено: maxsaf, 22.03.2021 - 11:15]
Зажигай, детка, зажигай, когда я врубаю
Ты же знаешь, когда я завожусь, когда врубаю
Не могу сдерживать себя, когда врубаю
Я слишком быстр, не задаюсь вопросом, как быстро пройдет жизнь
Я повидал все
Дай ниггеру без резинки — ты же этого хочешь
И я знаю, что ты никому ничего не скажешь
И я знаю, что ты никому не скажешь
Акрос, Абайка, хватит победу отмечать - подпевайте
[Исправлено: maxsaf, 22.03.2021 - 11:15]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 11:17
Если понравится - я еще куплетов сюда накидаю))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 12:26
Цитата:
На его родине?
А его родина разве не Россия ?
Какой он патриот тогда и лидер партии когда живёт в стране а родина у него за границей) и он про эту заграницу постояно гадости всякие говорит)
Цитата:
Да а они и сейчас воспринимают Казахстан как вторую родину
Помню в 96 после хасавюртских соглашений
Приезжали родственники боевики на отдых к нашим соседям Чеченцам
Здоровые,помятые дядьки,детишкам все сладости покупали и не делили на нации,русский,казах,цыган все для них казахстанцы-друзья
Весь двор угощали
Мужики чеж сказать
alex_60:
это неважно. важно где родились, где Родина. Жириновский почему имеет право говорить про кз что и как, потому что его волнует что происходит на его Родине.
это неважно. важно где родились, где Родина. Жириновский почему имеет право говорить про кз что и как, потому что его волнует что происходит на его Родине.
На его родине?
А его родина разве не Россия ?
Какой он патриот тогда и лидер партии когда живёт в стране а родина у него за границей) и он про эту заграницу постояно гадости всякие говорит)
Цитата:
ACROS:
тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.
тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.
Да а они и сейчас воспринимают Казахстан как вторую родину
Помню в 96 после хасавюртских соглашений
Приезжали родственники боевики на отдых к нашим соседям Чеченцам
Здоровые,помятые дядьки,детишкам все сладости покупали и не делили на нации,русский,казах,цыган все для них казахстанцы-друзья
Весь двор угощали
Мужики чеж сказать
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 22.03.21 - 12:29
Цитата:
Обиделся Макс
Очень сильно
На этой теме прям помешан
Иманбек ему уже снится
И пакоя не даёт
Наверно когда книгу про него выпустят
Весь тираж раскупит в канаде
И сожгет от злости)
Вот они наши земляки бывшие
Добрые,отзывчивые
Цитата:
Иманбек символ уже
Для западного мира
Как обычный железнодорожник взял Грэмми
Наверно и фильм про его снимут
И сыграет его кто-нибудь именитый в Голливуде
Правда у Макса инфаркт от этого случится
maxsaf:
А давайте вместе припев разучим из хита вашего самого крутого музыканта в СНГ )) Зажигай, детка, зажигай, когда я врубаю
А давайте вместе припев разучим из хита вашего самого крутого музыканта в СНГ )) Зажигай, детка, зажигай, когда я врубаю
Обиделся Макс
Очень сильно
На этой теме прям помешан
Иманбек ему уже снится
И пакоя не даёт
Наверно когда книгу про него выпустят
Весь тираж раскупит в канаде
И сожгет от злости)
Вот они наши земляки бывшие
Добрые,отзывчивые
Цитата:
alex_60:
капец, новый бог у акроса. Иманбек. сигналист на жд.
капец, новый бог у акроса. Иманбек. сигналист на жд.
Иманбек символ уже
Для западного мира
Как обычный железнодорожник взял Грэмми
Наверно и фильм про его снимут
И сыграет его кто-нибудь именитый в Голливуде
Правда у Макса инфаркт от этого случится
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