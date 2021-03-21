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≡ Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41180
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 17:10
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Широких праздничных гуляний, какие были во все предыдущие годы, в областном центре не намечается, но все же костанайцам будет на что посмотреть.
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Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
819
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 00:39
#15
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Цитата:
abaika95:
И вот их потомки города строили также как и остальные рабочие Казахстана

Русские строили города в Хазахстане в рамках оккупации и колонизации Хазахстана и хазахов. Чтож получается сами хазахи сами себя оккупировали и колонизировали?
Тогда причём здесь Россия/русские, если хазахи так пожелали?
Цитата:
abaika95:
Советская власть это не про зажиточных А про резко бедных и сильно богатых Должны быть бедные крестьяне И богатые наркомы Потому средняя прослойка была выбита

Здесь смысла в тексте нет. Поэтому, пока, промолчу...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7385
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 22.03.21 - 01:01
#16
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Цитата:
Coopidon:
Я ем с тарелки, а не с чьих-то рук. Если Погремушкам нравится есть с чьих-то рук, то не вопрос! Хоть с пола, хоть с земли. А так, да. Понимаю. Вопрос что хватит кормить Москву/русских, начинает подниматься в уских кругах дебилов и нацпатов. То есть вопрос кто кого кормит, когда российских продуктов на хазазских прилавках в разы больше чем хазарских на российских. Вопрос для дебилов, пардон, ЗПП. И кто кого кормит?

Ну для обиженной погремушки все одно
Ей говорят что она с рук ела-это понимают что образное выражение а она уже побежала обижаться и национальный вопрос тут подымает) хазахи,роися,мы тут вам все строили....
Погремушка ты ничем не отличаешься от дибилов нац Патов если честно
Те идиоты проталкивают свои идеи якобы самые обиженные
И ты и..... Обиженная на Баев и ханов что они тебя постояно в Москву отправляют а ты не отправляешься)
Вот всегда интересно было
Почему идиоты националисты и идиоты шовинисты (которые прикидываются тут коммунистами) не могут создать себе площадку и там тяфкать друг на друга?
Обижаться,обиды свои выплескивать?)
Чтобы одна потомок ссыльных там кричала да мы да мы!!! Да мы вам тут все хазахам понастроили!!
А другие потомки высланных в Китай там кричали бы про борщей,сепаров,Колорады и что давить вас надо)
А нормальные адекватные люди смотрели бы на это,как в передачу за стеклом и удивлялись)
Но пока что получается что шовинистка тяфкальщица тяфкает тут
А нац паты тяфкают где-то там
Все никак они против другу друга выйти не могут
Хотя я знаю почему
Собачки тяфкают только когда на привязи
А отпусти их они хвостики поджимают и сидят тихо)
Такова натура у тяфки)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11404
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 08:09
#17
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Дракон, вставляй свою
картинку сюда.будет в самый раз, в тему.

[Исправлено: alex_60, 22.03.2021 - 08:10]
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