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Coopidon:

Я ем с тарелки, а не с чьих-то рук. Если Погремушкам нравится есть с чьих-то рук, то не вопрос! Хоть с пола, хоть с земли. А так, да. Понимаю. Вопрос что хватит кормить Москву/русских, начинает подниматься в уских кругах дебилов и нацпатов. То есть вопрос кто кого кормит, когда российских продуктов на хазазских прилавках в разы больше чем хазарских на российских. Вопрос для дебилов, пардон, ЗПП. И кто кого кормит?

Цитата:Ну для обиженной погремушки все одноЕй говорят что она с рук ела-это понимают что образное выражение а она уже побежала обижаться и национальный вопрос тут подымает) хазахи,роися,мы тут вам все строили....Погремушка ты ничем не отличаешься от дибилов нац Патов если честноТе идиоты проталкивают свои идеи якобы самые обиженныеИ ты и..... Обиженная на Баев и ханов что они тебя постояно в Москву отправляют а ты не отправляешься)Вот всегда интересно былоПочему идиоты националисты и идиоты шовинисты (которые прикидываются тут коммунистами) не могут создать себе площадку и там тяфкать друг на друга?Обижаться,обиды свои выплескивать?)Чтобы одна потомок ссыльных там кричала да мы да мы!!! Да мы вам тут все хазахам понастроили!!А другие потомки высланных в Китай там кричали бы про борщей,сепаров,Колорады и что давить вас надо)А нормальные адекватные люди смотрели бы на это,как в передачу за стеклом и удивлялись)Но пока что получается что шовинистка тяфкальщица тяфкает тутА нац паты тяфкают где-то тамВсе никак они против другу друга выйти не могутХотя я знаю почемуСобачки тяфкают только когда на привязиА отпусти их они хвостики поджимают и сидят тихо)Такова натура у тяфки)