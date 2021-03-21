Цитата:
Coopidon:
Я ем с тарелки, а не с чьих-то рук. Если Погремушкам нравится есть с чьих-то рук, то не вопрос! Хоть с пола, хоть с земли. А так, да. Понимаю. Вопрос что хватит кормить Москву/русских, начинает подниматься в уских кругах дебилов и нацпатов. То есть вопрос кто кого кормит, когда российских продуктов на хазазских прилавках в разы больше чем хазарских на российских. Вопрос для дебилов, пардон, ЗПП. И кто кого кормит?
Ну для обиженной погремушки все одно
Ей говорят что она с рук ела-это понимают что образное выражение а она уже побежала обижаться и национальный вопрос тут подымает) хазахи,роися,мы тут вам все строили....
Погремушка ты ничем не отличаешься от дибилов нац Патов если честно
Те идиоты проталкивают свои идеи якобы самые обиженные
И ты и..... Обиженная на Баев и ханов что они тебя постояно в Москву отправляют а ты не отправляешься)
Вот всегда интересно было
Почему идиоты националисты и идиоты шовинисты (которые прикидываются тут коммунистами) не могут создать себе площадку и там тяфкать друг на друга?
Обижаться,обиды свои выплескивать?)
Чтобы одна потомок ссыльных там кричала да мы да мы!!! Да мы вам тут все хазахам понастроили!!
А другие потомки высланных в Китай там кричали бы про борщей,сепаров,Колорады и что давить вас надо)
А нормальные адекватные люди смотрели бы на это,как в передачу за стеклом и удивлялись)
Но пока что получается что шовинистка тяфкальщица тяфкает тут
А нац паты тяфкают где-то там
Все никак они против другу друга выйти не могут
Хотя я знаю почему
Собачки тяфкают только когда на привязи
А отпусти их они хвостики поджимают и сидят тихо)
Такова натура у тяфки)