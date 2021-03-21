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Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41180
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 17:10
Широких праздничных гуляний, какие были во все предыдущие годы, в областном центре не намечается, но все же костанайцам будет на что посмотреть.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11403
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 17:10
а причем тут ханы и исторические персонажи?
Колотун бабай не участвует?
как Дед мороз главный на Новый год.
Колотун бабай не участвует?
как Дед мороз главный на Новый год.
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 17:40
Цитата:
Ты, когда шёл от внука,
не видел, чтоле?...
alex_60:
Колотун бабай не участвует?
Колотун бабай не участвует?
Ты, когда шёл от внука,
не видел, чтоле?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11403
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:10
Цитата:
нет, не видел.
помнится в стишках он под столом сидит,
и им детей пугают.
drakon:
не видел, чтоле?
не видел, чтоле?
нет, не видел.
помнится в стишках он под столом сидит,
и им детей пугают.
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 21:18
Цитата:
Это, Бабайка, чтоле?...
alex_60:
и им детей пугают.
и им детей пугают.
Это, Бабайка, чтоле?...
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:28
Цитата:
А что не так?
Кого-то это обижает?)
alex_60:
а причем тут ханы и исторические персонажи?
а причем тут ханы и исторические персонажи?
А что не так?
Кого-то это обижает?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 191
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:37
Цитата:
Унижает!Очередной раз указывают что это Казахстан!
abaika95:
Кого-то это обижает?)
Кого-то это обижает?)
Унижает!Очередной раз указывают что это Казахстан!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6627
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 21:44
Цитата:
Да ладно, не унижайтесь уже так, Казахстан вообще то звучит гордо!
ПолиграфЪ Боярышников:
Унижает!Очередной раз указывают что это Казахстан!
Унижает!Очередной раз указывают что это Казахстан!
Да ладно, не унижайтесь уже так, Казахстан вообще то звучит гордо!
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:47
Цитата:
Да они и сами ещё не знают имён. Только окончания.
Х-бай, У-батыр, Z-хан.
Ну да ничего!
Время ещё есть. Проведут археологические изыскания, опоросят знатоков-погремушек, и вуаля!
К известному сроку появится нужное количество знаменитых, известных и прославленных баев-батыров-ханов.
Под лозунгом, что наконец-то (!), настоящая история восторжествовала
Кто именно предстанет перед костанайцами пока не сообщается, известно лишь, что это будут ханы и деятели прошлого века.
Да они и сами ещё не знают имён. Только окончания.
Х-бай, У-батыр, Z-хан.
Ну да ничего!
Время ещё есть. Проведут археологические изыскания, опоросят знатоков-погремушек, и вуаля!
К известному сроку появится нужное количество знаменитых, известных и прославленных баев-батыров-ханов.
Под лозунгом, что наконец-то (!), настоящая история восторжествовала
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:50
Цитата:
Наверняка ещё одна тысячелетняя забытая традиция.
Хотя как по мне, символ все таки Алдар-косе.
Возглавит караван символ Наурыза - Кыдыр-ата.
Наверняка ещё одна тысячелетняя забытая традиция.
Хотя как по мне, символ все таки Алдар-косе.
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:55
Мне интересно, при таком обилии знаменитых прославленных баев-бытыров и ханов, кто доил кобыл и месил кизяк?
Я уже молчу, о тех баях-батыров и ханов которые строили города.
Наверно уже можно открыть тайну, кто из ханов построил какой город?
Или ещё пока рано?
Да, наверно, рано.
Пока ещё количество дебилов ещё пока не превысило критическую массу...
Я уже молчу, о тех баях-батыров и ханов которые строили города.
Наверно уже можно открыть тайну, кто из ханов построил какой город?
Или ещё пока рано?
Да, наверно, рано.
Пока ещё количество дебилов ещё пока не превысило критическую массу...
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 23:55
Цитата:
А где она унижается?
Вроде просто факт констатирует
Кто-то чувствует унижение от ханов и батыров
Видно комплексы какие то
Вон погремушка х-баев боится
И х-ханов
Цитата:
Для погремушки которая всю жизнь прожила в Казахстане ела с рук у казахов и так не удосужились выучить хоть чучуть из истории местного населения)
Есть такой род Торе
Прямые потомки Чингисхана которые породнились с местной степной знатью
Так вот они и были ханами
И вот их потомки города строили также как и остальные рабочие Казахстана
Города строили,воевали,книги писали
А баи это теже кулаки
Зажиточные скотоводы
Кулаков и Баев советская власть объявила врагами
Советская власть это не про зажиточных
А про резко бедных и сильно богатых
Должны быть бедные крестьяне
И богатые наркомы
Потому средняя прослойка была выбита
elektron:
Да ладно, не унижайтесь уже так, Казахстан вообще то звучит гордо
Да ладно, не унижайтесь уже так, Казахстан вообще то звучит гордо
А где она унижается?
Вроде просто факт констатирует
Кто-то чувствует унижение от ханов и батыров
Видно комплексы какие то
Вон погремушка х-баев боится
И х-ханов
Цитата:
Coopidon:
Я уже молчу, о тех баях-батыров и ханов которые строили города. Наверно уже можно открыть тайну, кто из ханов построил какой город?
Я уже молчу, о тех баях-батыров и ханов которые строили города. Наверно уже можно открыть тайну, кто из ханов построил какой город?
Для погремушки которая всю жизнь прожила в Казахстане ела с рук у казахов и так не удосужились выучить хоть чучуть из истории местного населения)
Есть такой род Торе
Прямые потомки Чингисхана которые породнились с местной степной знатью
Так вот они и были ханами
И вот их потомки города строили также как и остальные рабочие Казахстана
Города строили,воевали,книги писали
А баи это теже кулаки
Зажиточные скотоводы
Кулаков и Баев советская власть объявила врагами
Советская власть это не про зажиточных
А про резко бедных и сильно богатых
Должны быть бедные крестьяне
И богатые наркомы
Потому средняя прослойка была выбита
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 00:13
Цитата:
Я ем с тарелки, а не с чьих-то рук. Если Погремушкам нравится есть с чьих-то рук, то не вопрос!
Хоть с пола, хоть с земли.
А так, да. Понимаю. Вопрос что хватит кормить Москву/русских, начинает подниматься в уских кругах дебилов и нацпатов.
То есть вопрос кто кого кормит, когда российских продуктов на хазазских прилавках в разы больше чем хазарских на российских. Вопрос для дебилов, пардон, ЗПП. И кто кого кормит?
abaika95:
ел с рук у казахов и так не удосужились выучить хоть чучуть из истории местного населения)
ел с рук у казахов и так не удосужились выучить хоть чучуть из истории местного населения)
Я ем с тарелки, а не с чьих-то рук. Если Погремушкам нравится есть с чьих-то рук, то не вопрос!
Хоть с пола, хоть с земли.
А так, да. Понимаю. Вопрос что хватит кормить Москву/русских, начинает подниматься в уских кругах дебилов и нацпатов.
То есть вопрос кто кого кормит, когда российских продуктов на хазазских прилавках в разы больше чем хазарских на российских. Вопрос для дебилов, пардон, ЗПП. И кто кого кормит?
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 00:25
Цитата:
Милейший ЗПП, если кто-то кого-то угощает, то это наверное не повод, чтобы об этом упоминать при каждой встрече. Попрекать угощением.
Нет?
В этом и состоит разница между нормальным человеком и тобой.
Что касается историй от местного населения. Тут да, историй хватает...
abaika95:
ел с рук у казахов и так не удосужились выучить хоть чучуть из истории местного населения)
ел с рук у казахов и так не удосужились выучить хоть чучуть из истории местного населения)
Милейший ЗПП, если кто-то кого-то угощает, то это наверное не повод, чтобы об этом упоминать при каждой встрече. Попрекать угощением.
Нет?
В этом и состоит разница между нормальным человеком и тобой.
Что касается историй от местного населения. Тут да, историй хватает...
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 22.03.21 - 00:30
Цитата:
Тау Чингисхан же хазах был. Это же уже научно доказано хазахскими научными учёными. Как же так?
Масло масляное.
Цитата:
Как же так?
Потомки остальных родов мешали постройке городов?
Сдавались в плен?
Сжигали написанные книги?
abaika95:
Есть такой род Торе Прямые потомки Чингисхана которые породнились с местной степной знатью Так вот они и были ханами
Есть такой род Торе Прямые потомки Чингисхана которые породнились с местной степной знатью Так вот они и были ханами
Тау Чингисхан же хазах был. Это же уже научно доказано хазахскими научными учёными. Как же так?
Масло масляное.
Цитата:
abaika95:
Есть такой род Торе Прямые потомки Чингисхана которые породнились с местной степной знатью Так вот они и были ханами И вот их потомки города строили также как и остальные рабочие Казахстана Города строили,воевали,книги писали
Есть такой род Торе Прямые потомки Чингисхана которые породнились с местной степной знатью Так вот они и были ханами И вот их потомки города строили также как и остальные рабочие Казахстана Города строили,воевали,книги писали
Как же так?
Потомки остальных родов мешали постройке городов?
Сдавались в плен?
Сжигали написанные книги?
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