Отправлено: - 23:55

elektron:

Да ладно, не унижайтесь уже так, Казахстан вообще то звучит гордо

Coopidon:

Я уже молчу, о тех баях-батыров и ханов которые строили города. Наверно уже можно открыть тайну, кто из ханов построил какой город?

Цитата:А где она унижается?Вроде просто факт констатируетКто-то чувствует унижение от ханов и батыровВидно комплексы какие тоВон погремушка х-баев боитсяИ х-хановЦитата:Для погремушки которая всю жизнь прожила в Казахстане ела с рук у казахов и так не удосужились выучить хоть чучуть из истории местного населения)Есть такой род ТореПрямые потомки Чингисхана которые породнились с местной степной знатьюТак вот они и были ханамиИ вот их потомки города строили также как и остальные рабочие КазахстанаГорода строили,воевали,книги писалиА баи это теже кулакиЗажиточные скотоводыКулаков и Баев советская власть объявила врагамиСоветская власть это не про зажиточныхА про резко бедных и сильно богатыхДолжны быть бедные крестьянеИ богатые наркомыПотому средняя прослойка была выбита