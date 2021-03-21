Отправлено: - 21:47

Кто именно предстанет перед костанайцами пока не сообщается, известно лишь, что это будут ханы и деятели прошлого века.

Цитата:Да они и сами ещё не знают имён. Только окончания.Х-бай, У-батыр, Z-хан.Ну да ничего!Время ещё есть. Проведут археологические изыскания, опоросят знатоков-погремушек, и вуаля!К известному сроку появится нужное количество знаменитых, известных и прославленных баев-батыров-ханов.Под лозунгом, что наконец-то (!), настоящая история восторжествовала