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≡ Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41180
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 17:10
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Широких праздничных гуляний, какие были во все предыдущие годы, в областном центре не намечается, но все же костанайцам будет на что посмотреть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11403
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 17:10
#1
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а причем тут ханы и исторические персонажи?
Колотун бабай не участвует?
как Дед мороз главный на Новый год.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21430
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 17:40
#2
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Цитата:
alex_60:
Колотун бабай не участвует?

Ты, когда шёл от внука,
не видел, чтоле?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11403
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:10
#3
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Цитата:
drakon:
не видел, чтоле?


нет, не видел.
помнится в стишках он под столом сидит,
и им детей пугают.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21430
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 21:18
#4
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Цитата:
alex_60:
и им детей пугают.

Это, Бабайка, чтоле?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7380
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:28
#5
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Цитата:
alex_60:
а причем тут ханы и исторические персонажи?

А что не так?
Кого-то это обижает?)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
191
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:37
#6
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Цитата:
abaika95:
Кого-то это обижает?)


Унижает!Очередной раз указывают что это Казахстан!
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6627
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 21:44
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Унижает!Очередной раз указывают что это Казахстан!

Да ладно, не унижайтесь уже так, Казахстан вообще то звучит гордо! :lol:
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
815
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:47
#8
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Цитата:
Кто именно предстанет перед костанайцами пока не сообщается, известно лишь, что это будут ханы и деятели прошлого века.

Да они и сами ещё не знают имён. Только окончания.
Х-бай, У-батыр, Z-хан.
Ну да ничего!
Время ещё есть. Проведут археологические изыскания, опоросят знатоков-погремушек, и вуаля!
К известному сроку появится нужное количество знаменитых, известных и прославленных баев-батыров-ханов.
Под лозунгом, что наконец-то (!), настоящая история восторжествовала
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
815
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:50
#9
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Цитата:
Возглавит караван символ Наурыза - Кыдыр-ата. 

Наверняка ещё одна тысячелетняя забытая традиция.
Хотя как по мне, символ все таки Алдар-косе.
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Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
815
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 21:55
#10
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Мне интересно, при таком обилии знаменитых прославленных баев-бытыров и ханов, кто доил кобыл и месил кизяк?
Я уже молчу, о тех баях-батыров и ханов которые строили города.
Наверно уже можно открыть тайну, кто из ханов построил какой город?
Или ещё пока рано?
Да, наверно, рано.
Пока ещё количество дебилов ещё пока не превысило критическую массу...
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