Отправлено: - 20:46

yudjin:

И снова просто отличный репортаж Галины Петровны. Прям юбилейный цикл к декабрю можно выпустить.."Похеренное за 30 лет Незалэности

yudjin:

Новая власть разворовывала и обогащалась, что бы сейчас считаться элитой.

Материал подготовлен в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP Internews при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). «Наша Газета» несет ответственность за содержание публикации, которое необязательно отражает позицию Правительства США или Internews.



Цитата:Да все вокруг похерилиЮджин в этом участие не принимал конечноХерели именно те люди кто за незалежность твердилНаверно надо Россию с Украиной присоединять обратно к КазахстануА то они преступно отделились от союза кем к 16 декабря 1991 года был один КазахстанИ сразу у нас все проблемы решатьсяИ у России тожеВедь все проблемы у нас только от Незалежности а не как не от головотяпства и общей не устроенности и понимания)Цитата:Да в 17 году новая власть бомбила дворцы и дворянские именияЗахватывала заводы и фабрикиЧтобы потом доказывать всем что ушли от старого миропорядкаКрасные директора на производствах были словно олигархиЭто юджину было любоВ 91 новая власть также бомбила дворцы пионеров и захватывала заводыОлигархи владеют заводамиЭто юджину уже не любоА что изменилось то?))Названия только поменялисьЦитата:спасибо правительству США за то что оказывает финансовую помощь нашим СМИНе лезет конечно в редакторскую политикуПишут все что хотят,что Наша газета что радио СвободыНо финансовую помощь оказывают конечно)Спасибо за благородное меценатство)Надо Казахстану тоже денюжку выделитьЧучуть совсемВ рамках дружеской взаимовыручкиЧтобы какое-нибудь радио в Америке рассказывало о размбомбленных поселках на юге СШАРассказывало о убитом ДетройтеО пожарках,авариях и катастрофахОсвещали митинги и протестыИ то как их жёстко разгоняет полицияИ чтобы там в США их Юджин написал на их местном форуме "Прям цикл можно сделать к июлю,Похеренное за 245 лет Незалежности"