Прогноз на 5 дней
пасмурно-2°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Наш паровоз уже не остановится...»
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41180
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 14:27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сами ремонтировали стадион, расширили кладбище, оплачивают газовый проект - это все в Майколе. Когда разговариваешь с жителями Майколя, кажется, что это люди особой национальности. А ее основные черты - умение не опускать руки и любовь к своей малой родине, населенному пункту, который на излете советской власти был так развит, что претендовал на статус поселка городского типа. Потом наступило время сплошных утрат. Майкольцы били по их поводу во все колокола, обращались к властям, писали в министерства, газеты. Боролись, но проигрывали. На календаре уже год 30-летия независимости РК. Просто суперповод проведать поселок, о проблемах которого «НГ» не раз писала.
Читать статью

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7318
Re: «Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 14:27
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На календаре уже год 30-летия независимости РК.

И снова просто отличный репортаж Галины Петровны. Прям юбилейный цикл к декабрю можно выпустить.."Похеренное за 30 лет Незалэности!":

Цитата:
уже потеряли ДК, двухэтажный дом быта, общественную баню, столовую, профилакторий. Их разбирали на стройматериалы и увозили.

И так в каждом райцентре, в каждом поселке... Новая власть разворовывала и обогащалась, что бы сейчас считаться элитой.


Цитата:
Надежда Мельникова: «Правильно сказано, что государство - это мы»
Помню, Надежда в "Золотой осени" на клубке работала, потом тамадила вроде.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7380
Re: «Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 20:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
И снова просто отличный репортаж Галины Петровны. Прям юбилейный цикл к декабрю можно выпустить.."Похеренное за 30 лет Незалэности

Да все вокруг похерили
Юджин в этом участие не принимал конечно
Херели именно те люди кто за незалежность твердил
Наверно надо Россию с Украиной присоединять обратно к Казахстану
А то они преступно отделились от союза кем к 16 декабря 1991 года был один Казахстан
И сразу у нас все проблемы решаться
И у России тоже
Ведь все проблемы у нас только от Незалежности а не как не от головотяпства и общей не устроенности и понимания)
Цитата:
yudjin:
Новая власть разворовывала и обогащалась, что бы сейчас считаться элитой.

Да в 17 году новая власть бомбила дворцы и дворянские имения
Захватывала заводы и фабрики
Чтобы потом доказывать всем что ушли от старого миропорядка
Красные директора на производствах были словно олигархи
Это юджину было любо
В 91 новая власть также бомбила дворцы пионеров и захватывала заводы
Олигархи владеют заводами
Это юджину уже не любо
А что изменилось то?))
Названия только поменялись
Цитата:
Материал подготовлен в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP Internews при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). «Наша Газета» несет ответственность за содержание публикации, которое необязательно отражает позицию Правительства США или Internews.
спасибо правительству США за то что оказывает финансовую помощь нашим СМИ
Не лезет конечно в редакторскую политику
Пишут все что хотят,что Наша газета что радио Свободы
Но финансовую помощь оказывают конечно)
Спасибо за благородное меценатство)
Надо Казахстану тоже денюжку выделить
Чучуть совсем
В рамках дружеской взаимовыручки
Чтобы какое-нибудь радио в Америке рассказывало о размбомбленных поселках на юге США
Рассказывало о убитом Детройте
О пожарках,авариях и катастрофах
Освещали митинги и протесты
И то как их жёстко разгоняет полиция
И чтобы там в США их Юджин написал на их местном форуме "Прям цикл можно сделать к июлю,Похеренное за 245 лет Незалежности"
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21430
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 20:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дааа, круто. За 30 лет, неполных... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 21.03.2021 - 20:54]
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6627
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 21:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дааа, круто. За 30 лет, неполных...

Раньше всё началось, когда кинотеатр снесли... :-x
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7380
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 21:31
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дааа, круто. За 30 лет, неполных

Дааа у вас Гитлер за 10 лет сделал из Германии мега империю и вытянул из кризиса
Но правда Германию потом нагнули всем миром
Ну а потом то!!!
Америка как выделила денег!
Как посадила ФРГ на свои кредиты
А советский союз в это время ГДР поднимал
Тоже всем миром вывели из дыры
Цени теперь
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6627
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 21:37
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Дааа у вас Гитлер за 10 лет сделал из Германии мега империю

Возможно. Но...Переселение было уже в другое время.
Вы бы тогда и Казахстан того времени сравнивали что ли?
Профайл
elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6627
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 21:39
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Америка как выделила денег! Как посадила ФРГ на свои кредиты А советский союз в это время ГДР поднимал Тоже всем миром вывели из дыры

Вы может н в курсе, но ФРГ может платить по своим кредитам, кроме того они значительно ниже стоимости земли в ФРГ, чего нельзя сказать за США :-P
Профайл
Coopidon
* Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Papua New Guinea
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
815
Re: «Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 22:24
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Культура не приносит прибыль. Ну если только в качестве разобранного стройматериала от на-халяву полученного ДК.
Сейчас култур-мултур все в интернете.
Умеешь п сать на форуме, уже ителиген-филосов.
А некоторые погремушки, в качестве интересов, у себя на странице, так и пишут.
Интерес - путушествие.
Да, Погремушка?
И зачем им интилек?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 80, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 79
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS