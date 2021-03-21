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«Наш паровоз уже не остановится...»
«Наш паровоз уже не остановится...»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41180
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 14:27
Сами ремонтировали стадион, расширили кладбище, оплачивают газовый проект - это все в Майколе. Когда разговариваешь с жителями Майколя, кажется, что это люди особой национальности. А ее основные черты - умение не опускать руки и любовь к своей малой родине, населенному пункту, который на излете советской власти был так развит, что претендовал на статус поселка городского типа. Потом наступило время сплошных утрат. Майкольцы били по их поводу во все колокола, обращались к властям, писали в министерства, газеты. Боролись, но проигрывали. На календаре уже год 30-летия независимости РК. Просто суперповод проведать поселок, о проблемах которого «НГ» не раз писала.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7318
Re: «Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 14:27
Цитата:
И снова просто отличный репортаж Галины Петровны. Прям юбилейный цикл к декабрю можно выпустить.."Похеренное за 30 лет Незалэности!":
Цитата:
И так в каждом райцентре, в каждом поселке... Новая власть разворовывала и обогащалась, что бы сейчас считаться элитой.
Цитата:
На календаре уже год 30-летия независимости РК.
И снова просто отличный репортаж Галины Петровны. Прям юбилейный цикл к декабрю можно выпустить.."Похеренное за 30 лет Незалэности!":
Цитата:
уже потеряли ДК, двухэтажный дом быта, общественную баню, столовую, профилакторий. Их разбирали на стройматериалы и увозили.
И так в каждом райцентре, в каждом поселке... Новая власть разворовывала и обогащалась, что бы сейчас считаться элитой.
Цитата:
Надежда Мельникова: «Правильно сказано, что государство - это мы»Помню, Надежда в "Золотой осени" на клубке работала, потом тамадила вроде.
Re: «Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 20:46
Цитата:
Да все вокруг похерили
Юджин в этом участие не принимал конечно
Херели именно те люди кто за незалежность твердил
Наверно надо Россию с Украиной присоединять обратно к Казахстану
А то они преступно отделились от союза кем к 16 декабря 1991 года был один Казахстан
И сразу у нас все проблемы решаться
И у России тоже
Ведь все проблемы у нас только от Незалежности а не как не от головотяпства и общей не устроенности и понимания)
Цитата:
Да в 17 году новая власть бомбила дворцы и дворянские имения
Захватывала заводы и фабрики
Чтобы потом доказывать всем что ушли от старого миропорядка
Красные директора на производствах были словно олигархи
Это юджину было любо
В 91 новая власть также бомбила дворцы пионеров и захватывала заводы
Олигархи владеют заводами
Это юджину уже не любо
А что изменилось то?))
Названия только поменялись
Цитата:
Не лезет конечно в редакторскую политику
Пишут все что хотят,что Наша газета что радио Свободы
Но финансовую помощь оказывают конечно)
Спасибо за благородное меценатство)
Надо Казахстану тоже денюжку выделить
Чучуть совсем
В рамках дружеской взаимовыручки
Чтобы какое-нибудь радио в Америке рассказывало о размбомбленных поселках на юге США
Рассказывало о убитом Детройте
О пожарках,авариях и катастрофах
Освещали митинги и протесты
И то как их жёстко разгоняет полиция
И чтобы там в США их Юджин написал на их местном форуме "Прям цикл можно сделать к июлю,Похеренное за 245 лет Незалежности"
yudjin:
И снова просто отличный репортаж Галины Петровны. Прям юбилейный цикл к декабрю можно выпустить.."Похеренное за 30 лет Незалэности
И снова просто отличный репортаж Галины Петровны. Прям юбилейный цикл к декабрю можно выпустить.."Похеренное за 30 лет Незалэности
Да все вокруг похерили
Юджин в этом участие не принимал конечно
Херели именно те люди кто за незалежность твердил
Наверно надо Россию с Украиной присоединять обратно к Казахстану
А то они преступно отделились от союза кем к 16 декабря 1991 года был один Казахстан
И сразу у нас все проблемы решаться
И у России тоже
Ведь все проблемы у нас только от Незалежности а не как не от головотяпства и общей не устроенности и понимания)
Цитата:
yudjin:
Новая власть разворовывала и обогащалась, что бы сейчас считаться элитой.
Новая власть разворовывала и обогащалась, что бы сейчас считаться элитой.
Да в 17 году новая власть бомбила дворцы и дворянские имения
Захватывала заводы и фабрики
Чтобы потом доказывать всем что ушли от старого миропорядка
Красные директора на производствах были словно олигархи
Это юджину было любо
В 91 новая власть также бомбила дворцы пионеров и захватывала заводы
Олигархи владеют заводами
Это юджину уже не любо
А что изменилось то?))
Названия только поменялись
Цитата:
Материал подготовлен в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP Internews при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). «Наша Газета» несет ответственность за содержание публикации, которое необязательно отражает позицию Правительства США или Internews.спасибо правительству США за то что оказывает финансовую помощь нашим СМИ
Не лезет конечно в редакторскую политику
Пишут все что хотят,что Наша газета что радио Свободы
Но финансовую помощь оказывают конечно)
Спасибо за благородное меценатство)
Надо Казахстану тоже денюжку выделить
Чучуть совсем
В рамках дружеской взаимовыручки
Чтобы какое-нибудь радио в Америке рассказывало о размбомбленных поселках на юге США
Рассказывало о убитом Детройте
О пожарках,авариях и катастрофах
Освещали митинги и протесты
И то как их жёстко разгоняет полиция
И чтобы там в США их Юджин написал на их местном форуме "Прям цикл можно сделать к июлю,Похеренное за 245 лет Незалежности"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21430
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 20:52
Дааа, круто. За 30 лет, неполных...
[Исправлено: drakon, 21.03.2021 - 20:54]
[Исправлено: drakon, 21.03.2021 - 20:54]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6627
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 21:09
Цитата:
Раньше всё началось, когда кинотеатр снесли...
drakon:
Дааа, круто. За 30 лет, неполных...
Дааа, круто. За 30 лет, неполных...
Раньше всё началось, когда кинотеатр снесли...
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 21:31
Цитата:
Дааа у вас Гитлер за 10 лет сделал из Германии мега империю и вытянул из кризиса
Но правда Германию потом нагнули всем миром
Ну а потом то!!!
Америка как выделила денег!
Как посадила ФРГ на свои кредиты
А советский союз в это время ГДР поднимал
Тоже всем миром вывели из дыры
Цени теперь
drakon:
Дааа, круто. За 30 лет, неполных
Дааа, круто. За 30 лет, неполных
Дааа у вас Гитлер за 10 лет сделал из Германии мега империю и вытянул из кризиса
Но правда Германию потом нагнули всем миром
Ну а потом то!!!
Америка как выделила денег!
Как посадила ФРГ на свои кредиты
А советский союз в это время ГДР поднимал
Тоже всем миром вывели из дыры
Цени теперь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6627
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 21:37
Цитата:
Возможно. Но...Переселение было уже в другое время.
Вы бы тогда и Казахстан того времени сравнивали что ли?
abaika95:
Дааа у вас Гитлер за 10 лет сделал из Германии мега империю
Дааа у вас Гитлер за 10 лет сделал из Германии мега империю
Возможно. Но...Переселение было уже в другое время.
Вы бы тогда и Казахстан того времени сравнивали что ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6627
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 21:39
Цитата:
Вы может н в курсе, но ФРГ может платить по своим кредитам, кроме того они значительно ниже стоимости земли в ФРГ, чего нельзя сказать за США
abaika95:
Америка как выделила денег! Как посадила ФРГ на свои кредиты А советский союз в это время ГДР поднимал Тоже всем миром вывели из дыры
Америка как выделила денег! Как посадила ФРГ на свои кредиты А советский союз в это время ГДР поднимал Тоже всем миром вывели из дыры
Вы может н в курсе, но ФРГ может платить по своим кредитам, кроме того они значительно ниже стоимости земли в ФРГ, чего нельзя сказать за США
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Papua New Guinea
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 815
Re: «Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 22:24
Культура не приносит прибыль. Ну если только в качестве разобранного стройматериала от на-халяву полученного ДК.
Сейчас култур-мултур все в интернете.
Умеешь п сать на форуме, уже ителиген-филосов.
А некоторые погремушки, в качестве интересов, у себя на странице, так и пишут.
Интерес - путушествие.
Да, Погремушка?
И зачем им интилек?
Сейчас култур-мултур все в интернете.
Умеешь п сать на форуме, уже ителиген-филосов.
А некоторые погремушки, в качестве интересов, у себя на странице, так и пишут.
Интерес - путушествие.
Да, Погремушка?
И зачем им интилек?
-
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