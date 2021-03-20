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≡ Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41180
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 17:01
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Официальное открытие было назначено на 9.00, однако многие продавцы начали торговлю еще с 7.00, когда пришли первые покупатели. Главным хитом продаж, как и в прошлый раз, были яйца из стабфонда, несмотря на то, что они подорожали на 90 тенге.


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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21427
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 21:42
#15
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Цитата:
elektron:
производителей (бауров) своей продукции.

У нас тоже, бауэры - торгуют.
Я зелень, там беру... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13790
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 22:18
#16
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Цитата:
Наверное, это связано с предстоящими праздниками и Пасхой у православных, - рассказала она. -

Пасха 2 мая в этом году. Очень вряд ли что в середине марта закупаться пошли.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6622
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 00:18
#17
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Цитата:
Victor Yang:
Пасха 2 мая в этом году. Очень вряд ли что в середине марта закупаться пошли.

Точно, к этому времени уже цыплята вылупятся и сами яйца нести начнут. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1789
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 21.03.21 - 09:36
#18
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Цитата:
drakon:
бауэры - торгуют.


И что: у них цены дешевле чем в супермаркетах ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1789
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 21.03.21 - 09:45
#19
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Ночью читал республиканскую прессу: фотоснимки именно огромных очередей людей без масок и без безопасной дистанции на костанайской ярмарке появились почти во всех центральных СМИ и все они педалировали именно это.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7376
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 21.03.21 - 12:01
#20
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Зря ярмарку провели
С политической стороны вопроса не правильно
В глазах обывателей никому она погоды не сделала в плане повышения любви к власти
А вот после введения карантина,все нытики начнут утверждать что Костанай попал в красную зону именно из за проведенной ярмарки)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
591
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 18:21
#21
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Цитата:
Добринцофф:
юля елиссева:
Жасканатовские яйцы С-1 в супермаркете Азия итак стоят по 390 тенге

Во первых таких цен нет на с1 Жас-канат,а если даже и есть то это социальное яйцо из стабфонда ,которое должно продаваться по 360 тнг,а не как не по 390. При этом сколько хочешь вам его никто не даст. Вот я хочу купить яйцо Жасканат 30 ящиков по 390 тнг в супермаркете Азия,спорим на ящик яйца ,что никто мне его не продаст по такой цене такое количество?

Считаю, что торгашам вообще запрещено появляться в таких местах. Ибо скупают шельмы с целью перепродажи.
:-x

[Исправлено: electro, 21.03.2021 - 18:22]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6622
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 18:26
#22
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Цитата:
abaika95:
А вот после введения карантина,все нытики начнут утверждать что Костанай попал в красную зону именно из за проведенной ярмарки)

Ну ладно сегодня, это ковид. А что завтра помешает ввести такой же карантин из за гриппа, оспы или ещё лучше сердечно-сосудистых заболеваний? ;-)
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