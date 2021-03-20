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≡ Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41180
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7833
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 13:31
#30
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Цитата:
Маркс:
Поскольку циркадианная система человека настроена на солнце, пробуждение до восхода приводит к повышенной сонливости и сниженному вниманию по утрам."

И что?Кто то это отрицает?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1182
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:18
#31
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Цитата:
Добринцофф:
И что?Кто то это отрицает?

Вы, abaika95 и большинство общественного совета акимата, выступая против приведения системы к благоприятным условиям для жителей области.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7833
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:26
#32
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Цитата:
Маркс:
Вы

Покажите где я это отрицаю?
По моему я ещё 2 года назад написал ,что встаю всегда когда на улице светло 9-10 часов утра.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7833
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:31
#33
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Цитата:
Маркс:
Учёные и не подозревают, что темнота бывает не только природной и социальной, но и умственной

Ну что вам сказать на это,а ничего.
Возьму пожалуй картинку у Дракона.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1182
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:51
#34
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Цитата:
Добринцофф:
По моему я ещё 2 года назад написал ,что встаю всегда когда на улице светло 9-10 часов утра.

Эгоизм - это не есть показатель общественных настроений. Проблема в том, что капиталист привыкает думать только о себе, иначе он попросту прогорит, если будет думать об окружающих и жалеть их. Поэтому ваша позиция мне понятна: "Если меня все устраивает, то на остальных мне плевать!" И только социалисты способны думать о чаяниях народа, не думая о себе и своих потребностях.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7833
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:02
#35
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Цитата:
Маркс:
И только социалисты способны думать о чаяниях народа, не думая о себе и своих потребностях.

Ну вы я так понимаю социалист ,о народе думаете :lol:
И что придумали?Как облегчить чаяния народа?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7833
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:08
#36
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Цитата:
Маркс:
Эгоизм - это не есть

Вы кстати то же Эгоист,вот спросите самого себя что для вас важнее,своё здоровье и благополучие близких ,или здоровье и благополучие Добринцова.
Ну я угадал,впервую очередь вы думаете о себе и своих близких,так что это не что иное как эгоизм ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6622
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:26
#37
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Цитата:
Добринцофф:
И что придумали?Как облегчить чаяния народа?

Не он один придумал :lol:
Всего то стрелки перевести. ;-) Цитата:
Добринцофф:
Вы кстати то же Эгоист

Эгоист в первую очередь думает о себе. ;-)
Думки о своих близких и других, тут уже по определению не подходит :-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21427
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:33
#38
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Цитата:
elektron:
Эгоист в первую очередь думает о себе.

Помню. Пели мы.
Раньше думай о - Родине,
А потом о - себе... :lol: :oops:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7833
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:56
#39
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Цитата:
elektron:
Всего то стрелки перевести.

А я и думаю чё вы там по 2 раза в год туда сюда их двигаете.Оказывается о народе думаете
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11402
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:58
#40
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Цитата:
drakon:
Помню. Пели мы.


///Время подвигов пламенных не уйдёт в забытьё!
Жизнью честной и праведной славим время своё!
Есть традиция добрая в комсомольской семье:
Раньше думай о Родине, а потом о себе.///
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1182
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 17:57
#41
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Цитата:
Добринцофф:
И что придумали?Как облегчить чаяния народа?

А тут и думать не надо. Уже умные люди все давно придумали. Экспроприировать экспроприаторов и дело с концом.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1182
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 18:10
#42
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Цитата:
Добринцофф:
Ну я угадал,впервую очередь вы думаете о себе и своих близких,так что это не что иное как эгоизм

Тут уже правильно заметил товарищ elektron, что эгоизм - это когда думают только о себе. А вот близкие - это интересный вопрос. И каждый сам определяет себе круг в зависимости от жизненных реалий. Для кого-то близкими могут быть только родственники, у кого-то есть близкие друзья, для некоторых может стать близким совсем незнакомый человек, а бывали случаи, что близкими становились все люди на земле. Тут все зависит от точки зрения, но капиталист так смотреть не может. Хотя, если поместить его в определенные условия, то и для него все люди станут братьями и сестрами.
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