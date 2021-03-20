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Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41180
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 13:31
Цитата:
И что?Кто то это отрицает?
Маркс:
Поскольку циркадианная система человека настроена на солнце, пробуждение до восхода приводит к повышенной сонливости и сниженному вниманию по утрам."
Поскольку циркадианная система человека настроена на солнце, пробуждение до восхода приводит к повышенной сонливости и сниженному вниманию по утрам."
И что?Кто то это отрицает?
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:18
Цитата:
Вы, abaika95 и большинство общественного совета акимата, выступая против приведения системы к благоприятным условиям для жителей области.
Добринцофф:
И что?Кто то это отрицает?
И что?Кто то это отрицает?
Вы, abaika95 и большинство общественного совета акимата, выступая против приведения системы к благоприятным условиям для жителей области.
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:26
Цитата:
Покажите где я это отрицаю?
По моему я ещё 2 года назад написал ,что встаю всегда когда на улице светло 9-10 часов утра.
Маркс:
Вы
Вы
Покажите где я это отрицаю?
По моему я ещё 2 года назад написал ,что встаю всегда когда на улице светло 9-10 часов утра.
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:31
Цитата:
Ну что вам сказать на это,а ничего.
Возьму пожалуй картинку у Дракона.
Маркс:
Учёные и не подозревают, что темнота бывает не только природной и социальной, но и умственной
Учёные и не подозревают, что темнота бывает не только природной и социальной, но и умственной
Ну что вам сказать на это,а ничего.
Возьму пожалуй картинку у Дракона.
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:51
Цитата:
Эгоизм - это не есть показатель общественных настроений. Проблема в том, что капиталист привыкает думать только о себе, иначе он попросту прогорит, если будет думать об окружающих и жалеть их. Поэтому ваша позиция мне понятна: "Если меня все устраивает, то на остальных мне плевать!" И только социалисты способны думать о чаяниях народа, не думая о себе и своих потребностях.
Добринцофф:
По моему я ещё 2 года назад написал ,что встаю всегда когда на улице светло 9-10 часов утра.
По моему я ещё 2 года назад написал ,что встаю всегда когда на улице светло 9-10 часов утра.
Эгоизм - это не есть показатель общественных настроений. Проблема в том, что капиталист привыкает думать только о себе, иначе он попросту прогорит, если будет думать об окружающих и жалеть их. Поэтому ваша позиция мне понятна: "Если меня все устраивает, то на остальных мне плевать!" И только социалисты способны думать о чаяниях народа, не думая о себе и своих потребностях.
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:02
Цитата:
Ну вы я так понимаю социалист ,о народе думаете
И что придумали?Как облегчить чаяния народа?
Маркс:
И только социалисты способны думать о чаяниях народа, не думая о себе и своих потребностях.
И только социалисты способны думать о чаяниях народа, не думая о себе и своих потребностях.
Ну вы я так понимаю социалист ,о народе думаете
И что придумали?Как облегчить чаяния народа?
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:08
Цитата:
Вы кстати то же Эгоист,вот спросите самого себя что для вас важнее,своё здоровье и благополучие близких ,или здоровье и благополучие Добринцова.
Ну я угадал,впервую очередь вы думаете о себе и своих близких,так что это не что иное как эгоизм
Маркс:
Эгоизм - это не есть
Эгоизм - это не есть
Вы кстати то же Эгоист,вот спросите самого себя что для вас важнее,своё здоровье и благополучие близких ,или здоровье и благополучие Добринцова.
Ну я угадал,впервую очередь вы думаете о себе и своих близких,так что это не что иное как эгоизм
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6622
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:26
Цитата:
Не он один придумал
Всего то стрелки перевести. Цитата:
Эгоист в первую очередь думает о себе.
Думки о своих близких и других, тут уже по определению не подходит
Добринцофф:
И что придумали?Как облегчить чаяния народа?
И что придумали?Как облегчить чаяния народа?
Не он один придумал
Всего то стрелки перевести. Цитата:
Добринцофф:
Вы кстати то же Эгоист
Вы кстати то же Эгоист
Эгоист в первую очередь думает о себе.
Думки о своих близких и других, тут уже по определению не подходит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21427
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:33
Цитата:
Помню. Пели мы.
Раньше думай о - Родине,
А потом о - себе...
elektron:
Эгоист в первую очередь думает о себе.
Эгоист в первую очередь думает о себе.
Помню. Пели мы.
Раньше думай о - Родине,
А потом о - себе...
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:56
Цитата:
А я и думаю чё вы там по 2 раза в год туда сюда их двигаете.Оказывается о народе думаете
elektron:
Всего то стрелки перевести.
Всего то стрелки перевести.
А я и думаю чё вы там по 2 раза в год туда сюда их двигаете.Оказывается о народе думаете
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11402
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 16:58
Цитата:
///Время подвигов пламенных не уйдёт в забытьё!
Жизнью честной и праведной славим время своё!
Есть традиция добрая в комсомольской семье:
Раньше думай о Родине, а потом о себе.///
drakon:
Помню. Пели мы.
Помню. Пели мы.
///Время подвигов пламенных не уйдёт в забытьё!
Жизнью честной и праведной славим время своё!
Есть традиция добрая в комсомольской семье:
Раньше думай о Родине, а потом о себе.///
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 17:57
Цитата:
А тут и думать не надо. Уже умные люди все давно придумали. Экспроприировать экспроприаторов и дело с концом.
Добринцофф:
И что придумали?Как облегчить чаяния народа?
И что придумали?Как облегчить чаяния народа?
А тут и думать не надо. Уже умные люди все давно придумали. Экспроприировать экспроприаторов и дело с концом.
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 18:10
Цитата:
Тут уже правильно заметил товарищ elektron, что эгоизм - это когда думают только о себе. А вот близкие - это интересный вопрос. И каждый сам определяет себе круг в зависимости от жизненных реалий. Для кого-то близкими могут быть только родственники, у кого-то есть близкие друзья, для некоторых может стать близким совсем незнакомый человек, а бывали случаи, что близкими становились все люди на земле. Тут все зависит от точки зрения, но капиталист так смотреть не может. Хотя, если поместить его в определенные условия, то и для него все люди станут братьями и сестрами.
Добринцофф:
Ну я угадал,впервую очередь вы думаете о себе и своих близких,так что это не что иное как эгоизм
Ну я угадал,впервую очередь вы думаете о себе и своих близких,так что это не что иное как эгоизм
Тут уже правильно заметил товарищ elektron, что эгоизм - это когда думают только о себе. А вот близкие - это интересный вопрос. И каждый сам определяет себе круг в зависимости от жизненных реалий. Для кого-то близкими могут быть только родственники, у кого-то есть близкие друзья, для некоторых может стать близким совсем незнакомый человек, а бывали случаи, что близкими становились все люди на земле. Тут все зависит от точки зрения, но капиталист так смотреть не может. Хотя, если поместить его в определенные условия, то и для него все люди станут братьями и сестрами.
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