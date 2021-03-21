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≡ Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41180
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 17:10
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Широких праздничных гуляний, какие были во все предыдущие годы, в областном центре не намечается, но все же костанайцам будет на что посмотреть.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11402
Re: Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят...
Отправлено: 21.03.21 - 17:10
#1
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а причем тут ханы и исторические персонажи?
Колотун бабай не участвует?
как Дед мороз главный на Новый год.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21427
Костюмированное шествие и концерты 2 дня - Как встретят Наурыз в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 17:40
#2
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Цитата:
alex_60:
Колотун бабай не участвует?

Ты, когда шёл от внука,
не видел, чтоле?... :lol: ;-)
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