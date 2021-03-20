Отправлено: - 15:51

Добринцофф:

По моему я ещё 2 года назад написал ,что встаю всегда когда на улице светло 9-10 часов утра.

Цитата:Эгоизм - это не есть показатель общественных настроений. Проблема в том, что капиталист привыкает думать только о себе, иначе он попросту прогорит, если будет думать об окружающих и жалеть их. Поэтому ваша позиция мне понятна: "Если меня все устраивает, то на остальных мне плевать!" И только социалисты способны думать о чаяниях народа, не думая о себе и своих потребностях.