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≡ Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41178
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7830
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 13:31
#30
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Цитата:
Маркс:
Поскольку циркадианная система человека настроена на солнце, пробуждение до восхода приводит к повышенной сонливости и сниженному вниманию по утрам."

И что?Кто то это отрицает?
Профайл
Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1178
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:18
#31
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Цитата:
Добринцофф:
И что?Кто то это отрицает?

Вы, abaika95 и большинство общественного совета акимата, выступая против приведения системы к благоприятным условиям для жителей области.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7830
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:26
#32
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Цитата:
Маркс:
Вы

Покажите где я это отрицаю?
По моему я ещё 2 года назад написал ,что встаю всегда когда на улице светло 9-10 часов утра.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7830
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 21.03.21 - 15:31
#33
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Цитата:
Маркс:
Учёные и не подозревают, что темнота бывает не только природной и социальной, но и умственной

Ну что вам сказать на это,а ничего.
Возьму пожалуй картинку у Дракона.
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