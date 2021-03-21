Отправлено: - 14:27

Сами ремонтировали стадион, расширили кладбище, оплачивают газовый проект - это все в Майколе. Когда разговариваешь с жителями Майколя, кажется, что это люди особой национальности. А ее основные черты - умение не опускать руки и любовь к своей малой родине, населенному пункту, который на излете советской власти был так развит, что претендовал на статус поселка городского типа. Потом наступило время сплошных утрат. Майкольцы били по их поводу во все колокола, обращались к властям, писали в министерства, газеты. Боролись, но проигрывали. На календаре уже год 30-летия независимости РК. Просто суперповод проведать поселок, о проблемах которого «НГ» не раз писала.