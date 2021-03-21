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≡ «Наш паровоз уже не остановится...»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41178
«Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 14:27
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Сами ремонтировали стадион, расширили кладбище, оплачивают газовый проект - это все в Майколе. Когда разговариваешь с жителями Майколя, кажется, что это люди особой национальности. А ее основные черты - умение не опускать руки и любовь к своей малой родине, населенному пункту, который на излете советской власти был так развит, что претендовал на статус поселка городского типа. Потом наступило время сплошных утрат. Майкольцы били по их поводу во все колокола, обращались к властям, писали в министерства, газеты. Боролись, но проигрывали. На календаре уже год 30-летия независимости РК. Просто суперповод проведать поселок, о проблемах которого «НГ» не раз писала.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7318
Re: «Наш паровоз уже не остановится...»
Отправлено: 21.03.21 - 14:27
#1
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Цитата:
На календаре уже год 30-летия независимости РК.

И снова просто отличный репортаж Галины Петровны. Прям юбилейный цикл к декабрю можно выпустить.."Похеренное за 30 лет Незалэности!":

Цитата:
уже потеряли ДК, двухэтажный дом быта, общественную баню, столовую, профилакторий. Их разбирали на стройматериалы и увозили.

И так в каждом райцентре, в каждом поселке... Новая власть разворовывала и обогащалась, что бы сейчас считаться элитой.


Цитата:
Надежда Мельникова: «Правильно сказано, что государство - это мы»
Помню, Надежда в "Золотой осени" на клубке работала, потом тамадила вроде.
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