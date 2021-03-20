Отправлено: - 17:12

Добринцофф:

зачем Ведлер с Денисовым вводят в заблуждение людей,утверждая что после перевода стрелок дети зимой в 6 утра будут просыпаться вместе с рассветом?

Цитата:Добринцофф, ну это же так просто, социальное время будет на один час ближе к солнечному. Как вам с abaika95 это вдолбить? Блин, если уже даже спекулянты меня разочаровывают, будущего у этой формации явно нет.