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Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41178
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
О том, что город забит снегом, в Костанае знает каждый. Я не хочу обвинять городские власти в нерасторопности. Снега навалило действительно много. Я о другом - неужели власть не понимает, что простые люди не сплошь идиоты?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2274
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 21424
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 13:08
Цитата:
Что такое может случиться у нас, не верится.
Мне тоже не - верится. Смотри ком. №1...
Что такое может случиться у нас, не верится.
Мне тоже не - верится. Смотри ком. №1...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6620
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:06
//По большому счету каждый человек может находиться в оппозиции к любой власти, ибо любая власть - насилие.//
Не могу согласится. Конечно при любой власти будет оппозиция. Но что бы каждый человек? Больше наверное от общего уровня жизни зависит. А МУ-МУ жалко конечно, не в школе ни сегодня так и не понял раболепства Герасима, не дано наверное.
Не могу согласится. Конечно при любой власти будет оппозиция. Но что бы каждый человек? Больше наверное от общего уровня жизни зависит. А МУ-МУ жалко конечно, не в школе ни сегодня так и не понял раболепства Герасима, не дано наверное.
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:17
Цитата:
Слово "может": значит - потенциально,вероятно.
elektron:
может
может
Слово "может": значит - потенциально,вероятно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6620
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:18
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6620
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:25
Цитата:
Это как и каждый может получать среднюю зарплату в 500000
ACROS:
Слово "может": значит - потенциально,вероятно.
Слово "может": значит - потенциально,вероятно.
Это как и каждый может получать среднюю зарплату в 500000
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4561
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:49
Елбасы призывал политику отложить, пока не наладим экономику, хотя если честно ничего особенного не наладили. Безработица очевидная, многие уехали на вахту , протестующих подавляют каратели, создают благополучную обстановку, но это не так. Жить стало тяжело...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10130
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 18:14
Цитата:
сайлау курманов:Если и валить, то это канада, США, или Европа. И то не вся, ГДР если только. Насколько я помню твой сын медицинский закончил, в Екатеринбурге. Толку, потыкался и сново тут в Казахстане работает. Россия не очень любит нас. Там свои трудности.
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 20:40
Цитата:
В лёгкую: особенно с двумя коровами.
elektron:
среднюю зарплату в 500000
среднюю зарплату в 500000
В лёгкую: особенно с двумя коровами.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 459
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 21.03.21 - 08:27
Цитата:
Закупочная цена молока - 110 тенге
500000/110=4545 литров от 2 кров
75,5 литров от коровы в сутки
А не вводите ли вы народ в заблуждение ?
ACROS:
В лёгкую: особенно с двумя коровами
В лёгкую: особенно с двумя коровами
Закупочная цена молока - 110 тенге
500000/110=4545 литров от 2 кров
75,5 литров от коровы в сутки
А не вводите ли вы народ в заблуждение ?
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 21.03.21 - 09:33
Цитата:
Я лично не ввожу, я живу в селе, обстановку знаю лучше некоторых наших руководителей: насчёт заблуждения спросите это у ЕБЛН.
Я:
вводите ли вы народ в заблуждение ?
вводите ли вы народ в заблуждение ?
Я лично не ввожу, я живу в селе, обстановку знаю лучше некоторых наших руководителей: насчёт заблуждения спросите это у ЕБЛН.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 857
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 21.03.21 - 11:43
Цитата:
Не знаю, почему тыкался. Работать, наверное, не пробывал....
Россия гастеров очень любит. Любых. Давеча новость была, что врачей будут звать из Беларуси, Украины и Казахстана. А слышал бы, как воют девелоперы - там совсем некому работать. Уехавшие в прошлом году гастеры не вернулись. А строить ох как хочется - ипотека дешёвая, а из говна и палок только талибанстрой может шлёпать....
Vit:
помню твой сын медицинский закончил, в Екатеринбурге. Толку, потыкался и сново тут в Казахстане работает. Россия не очень любит нас
помню твой сын медицинский закончил, в Екатеринбурге. Толку, потыкался и сново тут в Казахстане работает. Россия не очень любит нас
Не знаю, почему тыкался. Работать, наверное, не пробывал....
Россия гастеров очень любит. Любых. Давеча новость была, что врачей будут звать из Беларуси, Украины и Казахстана. А слышал бы, как воют девелоперы - там совсем некому работать. Уехавшие в прошлом году гастеры не вернулись. А строить ох как хочется - ипотека дешёвая, а из говна и палок только талибанстрой может шлёпать....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 127
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 21.03.21 - 12:50
Цитата:
Люди готовы испить любую чашу.Была бы закуска.
NG.kz:
Я о другом - неужели власть не понимает, что простые люди не сплошь идиоты?
Я о другом - неужели власть не понимает, что простые люди не сплошь идиоты?
Люди готовы испить любую чашу.Была бы закуска.
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