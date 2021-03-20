Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество. Читать новость
Добринцофф: зачем Ведлер с Денисовым вводят в заблуждение людей,утверждая что после перевода стрелок дети зимой в 6 утра будут просыпаться вместе с рассветом?
Добринцофф, ну это же так просто, социальное время будет на один час ближе к солнечному. Как вам с abaika95 это вдолбить? Блин, если уже даже спекулянты меня разочаровывают, будущего у этой формации явно нет.
Маркс: ну это же так просто, социальное время будет на один час ближе к солнечному
Маркс вы уже 56 раз просто уходите от ответа. Денисов и Ведлер говорят не про то что будет ближе к социальному,они прямо утверждают, что после перевода дети будут просыпаться на учёбу и в садик с первыми лучами солнца. Кстати тот факт , что вы уходите от прямого ответа на этот вопрос, лишний раз подтверждает что ,активисты вводят население в заблуждение,ибо при любом раскладе в 6-7 утра рассвет зимой не наступит .
Добринцов, а можно вопрос? Вы чего уперлись-то, из принципа? Поясняю: деткам будет легче просыпаться. Просто ЛЕГЧЕ. Из этого следует, что в течение дня они будут более восприимчивы к знаниям. Они ведь ПРОСНУТСЯ-ТАКИ. Чтож Вам еще непонятно?
Маркс вы со своим сторонниками не можете ответить на простой вопрос,вместо этого постоянно уходите от ответа и кидаете мне вот это"Современные биотехнологии и информатика",из этого следует только один вывод,вы сами не знаете, что хотите и просто морочите людям голову. Признайтесь уже публично,да солнца не будет,будет такая же темень как и была,но где то в глубине души вам,Юджину,Ведлер и Денисову будет очень легко,если рассвет наступит на 1 час раньше,в январе месяце это будет в 9 утра.
ACROS: Наверное ВСЕ воспринимают, или почти все. Форумчане вступают же с ним в диспут. Что то доказывают ему, аргументируют.
Некоторые делают это якобы от того что несерьёзно относятся Лицемеры)) Цитата:
Добринцофф: зачем Ведлер с Денисовым вводят в заблуждение людей,утверждая что после перевода стрелок дети зимой в 6 утра будут просыпаться вместе с рассветом?
А зачем они вводят в заблуждение жителей области с призывом о том что они переводят стрелки к природному времени UTC +5?) А зачем Ведлер ввела в заблуждение общественный совет когда нагло им на белом глазу выдала диаграмму о расхождении во времени за диаграмму по заболевшим в областях?)) Что это ошибки?) Если ошибки то пусть тогда вообще не занимаются пропагандой,они в нее не умеют А если не ошибки то что?) Лицемерие и враньё обыкновенное) Как у Юджина котрый ничем от акимата не отличается Все они одним миром мазаны
Добринцофф: постоянно уходите от ответа и кидаете мне вот это"Современные биотехнологии и информатика"
Ну так вы прочитали или вам сюда скопировать? Там как раз говорится о влиянии социального времени на биологические ритмы, приводятся результаты исследований. Вот, например, что говорят ваши любимые немцы: "Немецкая исследовательница Силке Зондермайер (Медицинский факультет Мюнхенского университета Людвига Максимилиана) в своей диссертационной работе, выполненной под руководством Тиля Рённеберга, показала, что среди школьников, проживающих вблизи западной границы второго часового пояса, травматизм из-за дорожно-транспортных происшествий в ранние утренние часы значительно выше, чем у их сверстников вблизи восточной границы. Основная причина этих различий, по данным автора, заключается в том, что в западных землях Германии солнце восходит на 40 минут позже, чем в восточных землях. Поскольку циркадианная система человека настроена на солнце, пробуждение до восхода приводит к повышенной сонливости и сниженному вниманию по утрам."
Цитата:
Добринцофф: Признайтесь уже публично,да солнца не будет,будет такая же темень как и была
Признаюсь, г-н Добринцофф, видимо уже никакой источник светлых знаний не сможет осветить темноту в ваших головах с abaika95. Учёные и не подозревают, что темнота бывает не только природной и социальной, но и умственной. К сожалению, именно так и теряется вера человечества в прогрессивных капиталистов.
abaika95: А зачем Ведлер ввела в заблуждение общественный совет когда нагло им на белом глазу выдала диаграмму о расхождении во времени за диаграмму по заболевшим в областях?))
Ну даже если это и так, то существует доказанная прямопропорциональная связь между здоровьем граждан и сдвигами времени относительно солнца: "Из-за увеличения размера часовых поясов происходит рассогласование биологических часов человека, что нередко приводит к ухудшению его самочувствия и здоровья. Зная механизм взаимосвязи между солнечными, социальными и биологическими часами, можно сформировать временную среду, сводящую к минимуму риск развития десинхронозов у человека". Доктор биологических наук М.Ф.Борисенков
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