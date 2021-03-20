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≡ Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41177
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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О том, что город забит снегом, в Костанае знает каждый. Я не хочу обвинять городские власти в нерасторопности. Снега навалило действительно много. Я о другом - неужели власть не понимает, что простые люди не сплошь идиоты?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2274
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
#1
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Цитата:
Эта терпеливость и создает у власти иллюзию стабильности и правильности выбранного пути.


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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21422
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 13:08
#2
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Цитата:

Что такое может случиться у нас, не верится.

Мне тоже не - верится. Смотри ком. №1... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6619
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:06
#3
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//По большому счету каждый человек может находиться в оппозиции к любой власти, ибо любая власть - насилие.//
Не могу согласится. Конечно при любой власти будет оппозиция. Но что бы каждый человек? Больше наверное от общего уровня жизни зависит. А МУ-МУ жалко конечно, не в школе ни сегодня так и не понял раболепства Герасима, не дано наверное. ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1789
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:17
#4
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Цитата:
elektron:
может


Слово "может": значит - потенциально,вероятно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6619
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:18
#5
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Цитата:
Козлов я:

:lol: :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6619
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:25
#6
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Цитата:
ACROS:
Слово "может": значит - потенциально,вероятно.

Это как и каждый может получать среднюю зарплату в 500000 :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4561
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 17:49
#7
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Елбасы призывал политику отложить, пока не наладим экономику, хотя если честно ничего особенного не наладили. Безработица очевидная, многие уехали на вахту , протестующих подавляют каратели, создают благополучную обстановку, но это не так. Жить стало тяжело...
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10130
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 18:14
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Если и валить, то это канада, США, или Европа. И то не вся, ГДР если только. Насколько я помню твой сын медицинский закончил, в Екатеринбурге. Толку, потыкался и сново тут в Казахстане работает. Россия не очень любит нас. Там свои трудности.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1789
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 20:40
#9
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Цитата:
elektron:
среднюю зарплату в 500000


В лёгкую: особенно с двумя коровами.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
459
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 21.03.21 - 08:27
#10
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Цитата:
ACROS:
В лёгкую: особенно с двумя коровами

Закупочная цена молока - 110 тенге
500000/110=4545 литров от 2 кров
75,5 литров от коровы в сутки
А не вводите ли вы народ в заблуждение ?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1789
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 21.03.21 - 09:33
#11
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Цитата:
Я:
вводите ли вы народ в заблуждение ?


Я лично не ввожу, я живу в селе, обстановку знаю лучше некоторых наших руководителей: насчёт заблуждения спросите это у ЕБЛН.
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