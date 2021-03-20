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≡ Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41175
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 17:01
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Официальное открытие было назначено на 9.00, однако многие продавцы начали торговлю еще с 7.00, когда пришли первые покупатели. Главным хитом продаж, как и в прошлый раз, были яйца из стабфонда, несмотря на то, что они подорожали на 90 тенге.


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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21422
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 21:42
#15
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Цитата:
elektron:
производителей (бауров) своей продукции.

У нас тоже, бауэры - торгуют.
Я зелень, там беру... :lol: ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13790
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 22:18
#16
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Цитата:
Наверное, это связано с предстоящими праздниками и Пасхой у православных, - рассказала она. -

Пасха 2 мая в этом году. Очень вряд ли что в середине марта закупаться пошли.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6619
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 21.03.21 - 00:18
#17
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Цитата:
Victor Yang:
Пасха 2 мая в этом году. Очень вряд ли что в середине марта закупаться пошли.

Точно, к этому времени уже цыплята вылупятся и сами яйца нести начнут. :lol:
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