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≡ Опубликован список советских солдат-казахстанцев, похороненных в Норвегии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41175
Опубликован список советских солдат-казахстанцев, похороненных в Норвегии
Отправлено: 20.03.21 - 22:02
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Посольство Казахстана в Норвегии (город Осло) опубликовало обновленный список солдат-казахстанцев, захороненных на территории страны в годы Второй мировой войны. Среди них есть и уроженцы Кустанайской области.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
10
Re: Опубликован список советских солдат-казахстанцев,...
Отправлено: 20.03.21 - 22:02
#1
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Благородное дело,посмотрел список -есть и наши,из Кустаная (именно так!) и области.В основном все погибшие,взяты в плен в самом начале войны,в 1941-1942 годах и даже в первые дни войны. Интересно,а у нас кто нибудь работает по этим спискам,ищут родных и близких воинов,похороненных в далёкой стране? Может для некоторых родственников это последняя надежда узнать о близких и может даже поклониться их праху?
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