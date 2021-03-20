Re: Опубликован список советских солдат-казахстанцев,...

Отправлено: - 22:02

Благородное дело,посмотрел список -есть и наши,из Кустаная (именно так!) и области.В основном все погибшие,взяты в плен в самом начале войны,в 1941-1942 годах и даже в первые дни войны. Интересно,а у нас кто нибудь работает по этим спискам,ищут родных и близких воинов,похороненных в далёкой стране? Может для некоторых родственников это последняя надежда узнать о близких и может даже поклониться их праху?