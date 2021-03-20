Отправлено: - 17:01

Официальное открытие было назначено на 9.00, однако многие продавцы начали торговлю еще с 7.00, когда пришли первые покупатели. Главным хитом продаж, как и в прошлый раз, были яйца из стабфонда, несмотря на то, что они подорожали на 90 тенге.