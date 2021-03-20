Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 17:01
Официальное открытие было назначено на 9.00, однако многие продавцы начали торговлю еще с 7.00, когда пришли первые покупатели. Главным хитом продаж, как и в прошлый раз, были яйца из стабфонда, несмотря на то, что они подорожали на 90 тенге.
Привет. Пап как дел? Привет, сына ты где? Да вот приехал, дома . Я. Как дел? Я не надолго, сново свалю. Батя.: Вот на ярмарку собираюсь, мясо куплю, детям на (внукам) шашлык пожарю , про яйца не слово. Родители на пенсии! Нормально живут. На ярмарку типа на тусу собрался. Шашлык внукам мутит. Им яйца нафиг не нужны. Насколько я знаю. Мясо покупает, через мясорубку крутит, потом мне пельмени бабушка даёт, Не я помогаю. Они стараются помогать. Сына на, возьми. Беру, иначе оскорбление родителям будет.
НГ: В стабфонде отметили, что цены на ярмарке снижены по сравнению с рыночными.
На рынке надо платить за место, платить мафии за возможность там стоять, всяким кровососам от разных проверяющих. В магазинах надо платить коммуналку, зарплату работникам, опять же кучам разных присосавшихся кровопийцев.
А здесь на ярмарке все за счёт налогоплательщика, просто и сердито, цены снижены за счёт опосредованного отъёма средств у всех работающих горожан и даже пенсионеров, но все так радуются, как будто капиталисты решили оторвать от себя прибыль и облагодетельствовать несчастных недоедающих жителей.
Люди, вас обманывают, посчитайте, сколько бабла уходит на организацию этой ярмарки, на возведение палаток, перекрытие улиц, уборку всего этого безобразия. Да там все продукты выходят дороже, чем на рынке и в магазинах. Просто кому-то выгодно расшатывать стабильные цены, чтобы вести свою игру на разнице, как это принято у капиталистов.
юля елиссева: Жасканатовские яйцы С-1 в супермаркете Азия итак стоят по 390 тенге
Во первых таких цен нет на с1 Жас-канат,а если даже и есть то это социальное яйцо из стабфонда ,которое должно продаваться по 360 тнг,а не как не по 390. При этом сколько хочешь вам его никто не даст. Вот я хочу купить яйцо Жасканат 30 ящиков по 390 тнг в супермаркете Азия,спорим на ящик яйца ,что никто мне его не продаст по такой цене такое количество?
Ярмарка - это НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ скопление людей, без соблюдения масочного режима, безопасной дистанции. Народные гуляния на Наурыз - это тоже НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ скопление людей, без соблюдения масочного режима, безопасной дистанции.
Ярмарку - разрешают; Народные гуляния - не разрешают.
Тут главное как у рыболовов...главное не рыбалка...а процесс! Так и тут..главное не цены..а процесс добычи продуктов с воспоминаниями о совдеповских очередях за вожделенными продуктами пропитания когда надо было отстоять километровую очередь
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