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≡ Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41175
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 17:01
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Официальное открытие было назначено на 9.00, однако многие продавцы начали торговлю еще с 7.00, когда пришли первые покупатели. Главным хитом продаж, как и в прошлый раз, были яйца из стабфонда, несмотря на то, что они подорожали на 90 тенге.


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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7317
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 17:01
#1
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Цитата:
Наверное, это связано с предстоящими праздниками и Пасхой у православных, - рассказала она.

До неё еще 1,5 месяца..неужели кто-то уже и на неё брал?

Цитата:
Покупатели выстраивались в огромные очереди за продуктами

Интересно, если бы люди в очереди за яйцами соблюдали социальную дистанцию в 1,5-2 метра, то наверное выстроились до Детского мира.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2018
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 17:03
#2
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Где Марик с самкой ляжки конины через плечо?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2018
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 17:05
#3
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Цитата:

Их отдавали по 390 тенге за десяток

Жасканатовские яйцы С-1 в супермаркете Азия итак стоят по 390 тенге. Без всякой очереди можно брать когда и сколько нужно. Народ за эту же цену отстаивал по нескольку часов на жарменке..
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10130
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 17:23
#4
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Привет. Пап как дел? Привет, сына ты где? Да вот приехал, дома . Я. Как дел? Я не надолго, сново свалю. Батя.: Вот на ярмарку собираюсь, мясо куплю, детям на (внукам) шашлык пожарю , про яйца не слово. Родители на пенсии! Нормально живут. На ярмарку типа на тусу собрался. Шашлык внукам мутит. Им яйца нафиг не нужны. Насколько я знаю. Мясо покупает, через мясорубку крутит, потом мне пельмени бабушка даёт, Не я помогаю. Они стараются помогать. Сына на, возьми. Беру, иначе оскорбление родителям будет.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4561
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 17:35
#5
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В Рудном яйца по 360 тенге давали. Больших очередей не было. Мясо на олх такие же цены хоть ляшками бери, не знаю чего людей будоражат...
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1175
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 17:37
#6
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Цитата:
НГ:
В стабфонде отметили, что цены на ярмарке снижены по сравнению с рыночными.

На рынке надо платить за место, платить мафии за возможность там стоять, всяким кровососам от разных проверяющих. В магазинах надо платить коммуналку, зарплату работникам, опять же кучам разных присосавшихся кровопийцев.

А здесь на ярмарке все за счёт налогоплательщика, просто и сердито, цены снижены за счёт опосредованного отъёма средств у всех работающих горожан и даже пенсионеров, но все так радуются, как будто капиталисты решили оторвать от себя прибыль и облагодетельствовать несчастных недоедающих жителей.

Люди, вас обманывают, посчитайте, сколько бабла уходит на организацию этой ярмарки, на возведение палаток, перекрытие улиц, уборку всего этого безобразия. Да там все продукты выходят дороже, чем на рынке и в магазинах. Просто кому-то выгодно расшатывать стабильные цены, чтобы вести свою игру на разнице, как это принято у капиталистов.

[Исправлено: Маркс, 20.03.2021 - 17:39]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6618
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 17:46
#7
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У нас каждую неделю такие "ярмарки", кто хочет там покупает, кто в супермаркетах. ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7827
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 20:35
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Жасканатовские яйцы С-1 в супермаркете Азия итак стоят по 390 тенге

Во первых таких цен нет на с1 Жас-канат,а если даже и есть то это социальное яйцо из стабфонда ,которое должно продаваться по 360 тнг,а не как не по 390.
При этом сколько хочешь вам его никто не даст.
Вот я хочу купить яйцо Жасканат 30 ящиков по 390 тнг в супермаркете Азия,спорим на ящик яйца ,что никто мне его не продаст по такой цене такое количество?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1785
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 20:46
#9
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Цитата:
elektron:
каждую неделю такие "ярмарки"


У вас тоже бывают сельхозярмарки??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1785
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 20:48
#10
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Цитата:
Маркс:
капиталисты решили оторвать


Уже чувствуется тон, классика марксизма-ленинизма.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1785
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 20:54
#11
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Ярмарка - это НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ скопление людей, без соблюдения масочного режима, безопасной дистанции.
Народные гуляния на Наурыз - это тоже НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ скопление людей, без соблюдения масочного режима, безопасной дистанции.

Ярмарку - разрешают; Народные гуляния - не разрешают.

Почему??
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6618
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 21:12
#12
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Цитата:
ACROS:
У вас тоже бывают сельхозярмарки??

Ну не знаю как их правильно назвать, но каждую субботу в разных районах, в том числе и центре, проводится торговля местных производителей (бауров) своей продукции.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
190
Re: Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная...
Отправлено: 20.03.21 - 21:15
#13
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Цитата:
В Рудном яйца по 360 тенге давали. Больших очередей не было. Мясо на олх такие же цены хоть ляшками бери, не знаю чего людей будоражат...

Источник:


Тут главное как у рыболовов...главное не рыбалка...а процесс! Так и тут..главное не цены..а процесс добычи продуктов с воспоминаниями о совдеповских очередях за вожделенными продуктами пропитания когда надо было отстоять километровую очередь
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urmas
§ urmas
(Пользователи)
Регистрация:
05.02.21
Сообщений:
26
Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае
Отправлено: 20.03.21 - 21:17
#14
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Цитата:
ACROS:
Ярмарку - разрешают; Народные гуляния - не разрешают. Почему??

Дык на ярманке полчаса в очереди за яйцами попотели
Потом самку ляжки конины на плечо ,и домой
А гуляния это пятидневная байга, однако долго...
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