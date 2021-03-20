Отправлено: - 17:37

НГ:

В стабфонде отметили, что цены на ярмарке снижены по сравнению с рыночными.

[Исправлено: Маркс, 20.03.2021 - 17:39]

Цитата:На рынке надо платить за место, платить мафии за возможность там стоять, всяким кровососам от разных проверяющих. В магазинах надо платить коммуналку, зарплату работникам, опять же кучам разных присосавшихся кровопийцев.А здесь на ярмарке все за счёт налогоплательщика, просто и сердито, цены снижены за счёт опосредованного отъёма средств у всех работающих горожан и даже пенсионеров, но все так радуются, как будто капиталисты решили оторвать от себя прибыль и облагодетельствовать несчастных недоедающих жителей.Люди, вас обманывают, посчитайте, сколько бабла уходит на организацию этой ярмарки, на возведение палаток, перекрытие улиц, уборку всего этого безобразия. Да там все продукты выходят дороже, чем на рынке и в магазинах. Просто кому-то выгодно расшатывать стабильные цены, чтобы вести свою игру на разнице, как это принято у капиталистов.