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≡ Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41174
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1175
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 17:12
#15
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Цитата:
Добринцофф:
зачем Ведлер с Денисовым вводят в заблуждение людей,утверждая что после перевода стрелок дети зимой в 6 утра будут просыпаться вместе с рассветом?

Добринцофф, ну это же так просто, социальное время будет на один час ближе к солнечному. Как вам с abaika95 это вдолбить? Блин, если уже даже спекулянты меня разочаровывают, будущего у этой формации явно нет.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7824
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 17:20
#16
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Цитата:
Маркс:
ну это же так просто, социальное время будет на один час ближе к солнечному

Маркс вы уже 56 раз просто уходите от ответа.
Денисов и Ведлер говорят не про то что будет ближе к социальному,они прямо утверждают, что после перевода дети будут просыпаться на учёбу и в садик с первыми лучами солнца.
Кстати тот факт , что вы уходите от прямого ответа на этот вопрос, лишний раз подтверждает что ,активисты вводят население в заблуждение,ибо при любом раскладе в 6-7 утра рассвет зимой не наступит .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1781
Re: Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 17:22
#17
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дети зимой в 6 утра будут просыпаться вместе с рассветом?
Цитата:
Добринцофф:


Супруга, года три назад была в Германий вместе с 2 и 6 летними внуками, разница по времени 4 часа: для них никакой разницы по времени: - они и тут дрыхли до обеда и там так же дрыхли до обеда.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6617
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 17:27
#18
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Цитата:
ACROS:
разница по времени 4 часа:

это летом, а зимой в 5-ть часов разница. ;-)
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
603
Re: Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 17:28
#19
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Сезонный перевод только будет компромиссом
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
589
Re: Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 17:28
#20
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Добринцов, а можно вопрос?
Вы чего уперлись-то, из принципа?
Поясняю: деткам будет легче просыпаться. Просто ЛЕГЧЕ. Из этого следует, что в течение дня они будут более восприимчивы к знаниям. Они ведь ПРОСНУТСЯ-ТАКИ.
Чтож Вам еще непонятно?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7824
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 17:28
#21
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Цитата:
ACROS:
- они и тут дрыхли до обеда и там так же дрыхли до обеда.

Да,я то в курсе,вы это Денисову расскажите.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1175
Голосуй не голосуй (часть вторая).....ироничная
Отправлено: 20.03.21 - 17:44
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Денисов и Ведлер говорят не про то что будет ближе к социальному,они прямо утверждают, что после перевода дети будут просыпаться на учёбу и в садик с первыми лучами солнца.

Добринцофф, вы поймите, тело можно разбудить и в 6 часов утра, но душа проснется только вместе с солнцем. Именно это имеется ввиду, когда говорится о детях. Я же дал ссылку, вам что-ли лень почитать?
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