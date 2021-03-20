Огромные очереди за яйцами - Предпраздничная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Костанае

Отправлено: - 17:23

Привет. Пап как дел? Привет, сына ты где? Да вот приехал, дома . Я. Как дел? Я не надолго, сново свалю. Батя.: Вот на ярмарку собираюсь, мясо куплю, детям на (внукам) шашлык пожарю , про яйца не слово. Родители на пенсии! Нормально живут. На ярмарку типа на тусу собрался. Шашлык внукам мутит. Им яйца нафиг не нужны. Насколько я знаю. Мясо покупает, через мясорубку крутит, потом мне пельмени бабушка даёт, Не я помогаю. Они стараются помогать. Сына на, возьми. Беру, иначе оскорбление родителям будет.