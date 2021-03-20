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≡ Снова 44 - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41172
Снова 44 - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 20.03.21 - 14:19
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За прошедшие сутки, 19 марта, в регионе зарегистрировано 44 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,33%. Днем ранее эти показатели были на том же уровне.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1173
Re: Снова 44 - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 20.03.21 - 14:19
#1
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Профанация. Прошлым летом было ровно по 63 случая с неделю подряд, недавно по 49 держалось, затем пошло снижение по 1 случаю в день. Настолько управляемый вирус или такие профи в здравоохранении области? При этом у нас запустили кинотеатры, школы и детсады, а другие области ушли в красную зону.
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