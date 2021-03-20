Re: Снова 44 - Хроника пандемии в Костанайской области

Отправлено: - 14:19

Профанация. Прошлым летом было ровно по 63 случая с неделю подряд, недавно по 49 держалось, затем пошло снижение по 1 случаю в день. Настолько управляемый вирус или такие профи в здравоохранении области? При этом у нас запустили кинотеатры, школы и детсады, а другие области ушли в красную зону.