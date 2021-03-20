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Сторонники такого перевода указывают на предполагаемый вред здоровью фактом нахождения области не в «своём часовом поясе». Доказано? Нет, не доказано. А почему? А потому что вред здоровью аргументируют тем, что полдень должен быть полднем, а утро утром. И утро зависит от восхода солнца. Полдень, как всем известно, это когда солнце в зените. И это происходит независимо от того, что там показывают часы у костанайцев или рудничан, или у сельчанина в селе Караменды. Полдень же наступает тогда, когда восход и закат равноудалены друг от друга. Для того чтобы при таком раскладе полдень был полднем, часы нужно переводить, минимум, ежемесячно, а лучше – еженедельно, по пятницам.

Цитата:Сталкер по всей видимости немного не понял за что ратуют активисты-мракобесыИли плохо подготовился к выпуску своего мненияАрхимеду надо замдуматся,зачем он оплатил это?))Их главная цель не выравнивание полдня а увеличение светового часа с утра (и уменьшение света вечером)Им надо чтобы дети (по всей видимости чужие т.к. у активистов детям наверно уже лет под 30) шли на первый урок по светлу! По их научным исследованиям (которые надо проверять на достоверность) дети с утра хотят спать,да очень глубокая мысль,как же человечество не додумалалось до этого? А т.к.будят их в темноте то спать дети хотят ещё сильнее,идут в школу во сне,и первые уроки отспаются вместе с учителемПо логике активистов если перевести время на 1 час,то дети будут с утра бодры и веселы и плевать что они всю ночь играли в смартфоне тайком от родителей,1 час делает чудеса! Все выспятся