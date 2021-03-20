Полдень не полдень. Утро не утро. Восход солнца в четыре утра. Думал, стоит или не стоит высказывать своё мнение по довольно дискуссионному вопросу – о переводе времени и возвращении Костанайской области в её «природное время». Вопросов с этим вопросом возникает множество. Читать новость
Есть резонные измышления в посте ...)) А в качестве вывода я бы написал: "Да ну эти часы ваще, будем жить по солнцу" И ведь это было бы абсолютно правильно, чем пытаться привязать солнце к будильнику и приказать природе.
Истина всегда посередине и я всё таки за перевод, ближе к природе нашей.
А пусть автор проведёт эксперимент - ляжет спать в 20.00 летом. Легко ли будет засыпаться? Проснётся ли в 4 утра легко и выспавшийся? А вообще - те кто работает с 9 и не испытывают проблем. А те кто с 8 - у тех вопросы возникают.
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Источник: Группа в социальной сети "Одноклассники" Центр защиты прав потребителей города Рудного,автор-Сталкер
Сторонники такого перевода указывают на предполагаемый вред здоровью фактом нахождения области не в «своём часовом поясе». Доказано? Нет, не доказано. А почему? А потому что вред здоровью аргументируют тем, что полдень должен быть полднем, а утро утром. И утро зависит от восхода солнца. Полдень, как всем известно, это когда солнце в зените. И это происходит независимо от того, что там показывают часы у костанайцев или рудничан, или у сельчанина в селе Караменды. Полдень же наступает тогда, когда восход и закат равноудалены друг от друга. Для того чтобы при таком раскладе полдень был полднем, часы нужно переводить, минимум, ежемесячно, а лучше – еженедельно, по пятницам.
Сталкер по всей видимости немного не понял за что ратуют активисты-мракобесы Или плохо подготовился к выпуску своего мнения Архимеду надо замдуматся,зачем он оплатил это?)) Их главная цель не выравнивание полдня а увеличение светового часа с утра (и уменьшение света вечером) Им надо чтобы дети (по всей видимости чужие т.к. у активистов детям наверно уже лет под 30) шли на первый урок по светлу! По их научным исследованиям (которые надо проверять на достоверность) дети с утра хотят спать,да очень глубокая мысль,как же человечество не додумалалось до этого? А т.к.будят их в темноте то спать дети хотят ещё сильнее,идут в школу во сне,и первые уроки отспаются вместе с учителем По логике активистов если перевести время на 1 час,то дети будут с утра бодры и веселы и плевать что они всю ночь играли в смартфоне тайком от родителей,1 час делает чудеса! Все выспятся
по вопросу перевода стрелок на час назад, проголосовал «против». По одной простой причине – вообще не вижу вот никакой разницы, час туда, час сюда.
Уже сразу виден нелогичный поступок автора. Если человеку нет никакой разницы, он обычно воздерживается от принятия решения. То есть нормальный гражданин поступил бы так: "Если мне пофиг, а кому-то нужно, то пусть делают как хотят, зачем я буду выступать против."
В самой статье рассуждается об очевидных вещах, видимо автор находится в звании капитана. Читателю доказывают, что в сутках 24 часа и больше не будет ни при каких обстоятельствах. Из этого можно сделать вывод, что автор совсем не понимает суть проблемы, иначе бы он задумался, почему во всех других местах Земли стараются максимально приблизить социальное время к солнечному. Если все эти полдни чушь, то почему бы не сделать единое мировое время, например, время Нью-Йоркской биржи, раз уж все так зависят от доллара.
Единственная здравая мысль в статье: Цитата:
В это же время какие-то вопросы не должны решаться путём различных голосований и в судах, а должен быть чисто научный подход. Этот вопрос, видимо, всё же такой.
В остальном же автор не удосужился даже почитать открытые всем ветрам источники, типа Википедии, не говоря уже о специальной литературе, поэтому рассуждения его неинтересны и пусты, как головы у прогульщиков школьных уроков. Не хочется опять начинать толочь воду в ступе, желающие просветиться могут прочитать самостоятельно первую попавшуюся статью о часовых поясах и их влиянию на биологические ритмы человека. Например, Современные биотехнологии и информатика
Наверное ВСЕ воспринимают, или почти все. Форумчане вступают же с ним в диспут. Что то доказывают ему, аргументируют.
Любой спор, диспут - это прежде всего - ГИМНАСТИКА ума; умение грамотно и связно, выразить свою точку зрения и при случае НАВЯЗАТЬ её оппоненту. Конечно, мнение форумчан НИКАКАЯ власть не будет слушать (пример тому - перевод стрелок - власть как решила сто лет назад, что переводить НЕ БУДЕТ, так и сделала, не прислушиваясь к мнению своих ГРАЖДАН).
Выдержка из исследования "ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРЕССА И ДЕСИНХРОНОЗА У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ПЕРИОД ВВЕДЕНИЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО «ЛЕТНЕГО» ВРЕМЕНИ И ПОСЛЕ ЕГО ОТМЕНЫ В 2014 Г.":
Цитата:
Исследования ученых в нашей стране и за рубежом [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9] показали, что отклонения ритмов труда и отдыха от солнечного поясного времени приводят к бессоннице; усилению беспокойства в ночное время, сказывающегося на качестве сна; к десинхронозам и стрессовым состояниям; к снижению работоспособности; обострению хронических заболеваний. Однако до сих пор бытует мнение о возможности произвольной смены суточного ритма жизни человека без учета местного поясного (астрономического) времени. Несмотря на официально высказанное мнение Академии медицинских наук о том, что переход на «летнее» и »зимнее» время не соответствует биологическим ритмам человека и может явиться причиной нарушения физиологических функций человека (Решение совместного заседания Бюро Отделения профилактической медицины, Отделения медико-биологических наук, Отделения клинической медицины и президиума Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (Протокол № 8 от 14 июня 2001 г.) и Обращение в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации президента РАМН академика В.И. Покровского (№ 11-1/22 от 09.04.2001 г.), в 2011 г. было принято решение о введении круглогодичного «летнего» времени. Это усугубило процесс формирования негативных эффектов от нарастающего десинхроноза и хронического стресса [5] у населения страны. Именно это послужило причиной проведения нами исследований последствий для здоровья населения круглогодичного «летнего» времени на примере молодых людей – студентов одного из вузов г. Новосибирска.
Соответственно дальше первого абзаца Вашу статью можно и не читать.
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