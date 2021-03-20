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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:34
Цитата:
А чего терпеть если ничего нет?)
Даже справорицрвать не можете)
Цитата:
Ну это же лично ваши хотелки видимо
Я то думаю че вы проснулись именно на иманбеке ?
А у вас вон оно как запущено
Обида за Грэмми вылилась во влечение к его обладателю?
Такое нельзя запускать)
elektron:
Да нормально поднесли, терпите
Да нормально поднесли, терпите
А чего терпеть если ничего нет?)
Даже справорицрвать не можете)
Цитата:
maxsaf:
И Иманбека вместе с его Грэмми
И Иманбека вместе с его Грэмми
Ну это же лично ваши хотелки видимо
Я то думаю че вы проснулись именно на иманбеке ?
А у вас вон оно как запущено
Обида за Грэмми вылилась во влечение к его обладателю?
Такое нельзя запускать)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:46
Цитата:
Давайте поговорим о ваших обидах. Напомните, за что вы обижаетесь на поуеховших?)) Во что это вылилось - можете не обьяснять - это и так понятно)))
abaika95:
Обида за Грэмми вылилась
Обида за Грэмми вылилась
Давайте поговорим о ваших обидах. Напомните, за что вы обижаетесь на поуеховших?)) Во что это вылилось - можете не обьяснять - это и так понятно)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:51
Цитата:
Господь с вами)
Я обижаюсь????)
Да нет такого в природе понятия)
А поуеховших я просто лечу
Писал уже вроде
Надо дать людям кто уехал понимание что они должны заниматься своими новыми странами где живут
Вот тогда эти будет правильно
maxsaf:
Давайте поговорим о ваших обидах. Напомните, за что вы обижаетесь на поуеховших?)) Во что это вылилось - можете не обьяснять - это и так понятно)))
Давайте поговорим о ваших обидах. Напомните, за что вы обижаетесь на поуеховших?)) Во что это вылилось - можете не обьяснять - это и так понятно)))
Господь с вами)
Я обижаюсь????)
Да нет такого в природе понятия)
А поуеховших я просто лечу
Писал уже вроде
Надо дать людям кто уехал понимание что они должны заниматься своими новыми странами где живут
Вот тогда эти будет правильно
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:55
Цитата:
дальше все понятно.
гинекологу больше не наливать.
abaika95:
справорицрвать
справорицрвать
дальше все понятно.
гинекологу больше не наливать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6609
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:56
Цитата:
Так это ваша стезя, я и не пытаюсь.
Я лишь вам как психолог психологу, донести хочу, что нельзя
плевать на моральные правила поведения в обществе.
Прикрытие психолога придётся теперь менять.
abaika95:
Даже справорицрвать не можете)
Даже справорицрвать не можете)
Так это ваша стезя, я и не пытаюсь.
Я лишь вам как психолог психологу, донести хочу, что нельзя
плевать на моральные правила поведения в обществе.
Прикрытие психолога придётся теперь менять.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 01:38
Цитата:
И как успехи? Тоже лучший лекарь в СНГ?)))
abaika95:
А поуеховших я просто лечу
А поуеховших я просто лечу
И как успехи? Тоже лучший лекарь в СНГ?)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 11:17
Цитата:
С чего бы это?? Помидоры наверное уже поспели.
alex_60:
Эрдоган вступился за Путина,
Эрдоган вступился за Путина,
С чего бы это?? Помидоры наверное уже поспели.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 11:35
Иманбеку, акимат, подарил 2 000 000 тенге, за победу в Гремми, но он отказался от этой премии и передал её в детский дом. Благородно с его стороны. Также как и недавно, Димаш, перечислил 500 000$, на транспортировку медицинского оборудования в Казахстан.
На месте Президента и Правительства я бы присвоил им, обоим, звания Народный артист Казахстана(если таковое имеется) и наградил квартирами и автомобилями (на манер чемпионам Олимпиады). Эти двое (не только они, но и Головкин, Жиров, Рыпакова, Шишигина, Смирнов и др) сделали НАМНОГО больше для мировой узнаваемости Казахстана, нежели многочисленный аппарат МИД-а с многомиллионным бюджетом на раскрутку имиджа Казахстана.
На месте Президента и Правительства я бы присвоил им, обоим, звания Народный артист Казахстана(если таковое имеется) и наградил квартирами и автомобилями (на манер чемпионам Олимпиады). Эти двое (не только они, но и Головкин, Жиров, Рыпакова, Шишигина, Смирнов и др) сделали НАМНОГО больше для мировой узнаваемости Казахстана, нежели многочисленный аппарат МИД-а с многомиллионным бюджетом на раскрутку имиджа Казахстана.
(Пользователи)
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- 10127
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 11:43
Цитата:
ACROS:Посмотрел вечерний Ургант с Иманбеком. Молодец парень. Достойно держался. С юмором.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:06
ACROS:
С чего бы это[/quot
не только он . вы же сми читаете.
тот же мид германии.
С чего бы это[/quot
не только он . вы же сми читаете.
тот же мид германии.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:06
Цитата:
Мне тоже: особенно - на Приору повешу Гремми и прокачусь по городу.
Vit:
С юмором.
С юмором.
Мне тоже: особенно - на Приору повешу Гремми и прокачусь по городу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6609
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:13
Цитата:
Кличко забыли? Называть так всех.
ACROS:
Головкин,
Головкин,
Кличко забыли? Называть так всех.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:30
Цитата:
Пусть Украина их называет. В Луговом они только чуть-чуть пожили, пацанами.
elektron:
Кличко забыли
Кличко забыли
Пусть Украина их называет. В Луговом они только чуть-чуть пожили, пацанами.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:35
Цитата:
это неважно. важно где родились, где Родина. Жириновский почему имеет право
говорить про кз что и как, потому что его волнует что происходит на его Родине.
ACROS:
они только чуть-чуть пожили, пацанами.
они только чуть-чуть пожили, пацанами.
это неважно. важно где родились, где Родина. Жириновский почему имеет право
говорить про кз что и как, потому что его волнует что происходит на его Родине.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 13:54
Цитата:
Можно наверное и так преподнести: тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.
alex_60:
важно где родились, где Родина.
важно где родились, где Родина.
Можно наверное и так преподнести: тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.
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