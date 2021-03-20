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maxsaf:

Давайте поговорим о ваших обидах. Напомните, за что вы обижаетесь на поуеховших?)) Во что это вылилось - можете не обьяснять - это и так понятно)))

Цитата:Господь с вами)Я обижаюсь????)Да нет такого в природе понятия)А поуеховших я просто лечуПисал уже вродеНадо дать людям кто уехал понимание что они должны заниматься своими новыми странами где живутВот тогда эти будет правильно