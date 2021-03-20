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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 99 из 100«1...979899100»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:34
#1471
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Цитата:
elektron:
Да нормально поднесли, терпите

А чего терпеть если ничего нет?)
Даже справорицрвать не можете)
Цитата:
maxsaf:
И Иманбека вместе с его Грэмми

Ну это же лично ваши хотелки видимо
Я то думаю че вы проснулись именно на иманбеке ?
А у вас вон оно как запущено
Обида за Грэмми вылилась во влечение к его обладателю?
Такое нельзя запускать)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10022
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:46
#1472
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Цитата:
abaika95:
Обида за Грэмми вылилась

Давайте поговорим о ваших обидах. Напомните, за что вы обижаетесь на поуеховших?)) Во что это вылилось - можете не обьяснять - это и так понятно)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7373
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:51
#1473
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Цитата:
maxsaf:
Давайте поговорим о ваших обидах. Напомните, за что вы обижаетесь на поуеховших?)) Во что это вылилось - можете не обьяснять - это и так понятно)))

Господь с вами)
Я обижаюсь????)
Да нет такого в природе понятия)
А поуеховших я просто лечу
Писал уже вроде
Надо дать людям кто уехал понимание что они должны заниматься своими новыми странами где живут
Вот тогда эти будет правильно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:55
#1474
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Цитата:
abaika95:
справорицрвать


дальше все понятно.
гинекологу больше не наливать.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 00:56
#1475
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Цитата:
abaika95:
Даже справорицрвать не можете)

Так это ваша стезя, я и не пытаюсь. :lol:
Я лишь вам как психолог психологу, донести хочу, что нельзя
плевать на моральные правила поведения в обществе.
:lol: Прикрытие психолога придётся теперь менять. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10022
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 01:38
#1476
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Цитата:
abaika95:
А поуеховших я просто лечу

И как успехи? Тоже лучший лекарь в СНГ?)))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1776
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 11:17
#1477
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Цитата:
alex_60:
Эрдоган вступился за Путина,


С чего бы это?? Помидоры наверное уже поспели.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1776
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 11:35
#1478
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Иманбеку, акимат, подарил 2 000 000 тенге, за победу в Гремми, но он отказался от этой премии и передал её в детский дом. Благородно с его стороны. Также как и недавно, Димаш, перечислил 500 000$, на транспортировку медицинского оборудования в Казахстан.

На месте Президента и Правительства я бы присвоил им, обоим, звания Народный артист Казахстана(если таковое имеется) и наградил квартирами и автомобилями (на манер чемпионам Олимпиады). Эти двое (не только они, но и Головкин, Жиров, Рыпакова, Шишигина, Смирнов и др) сделали НАМНОГО больше для мировой узнаваемости Казахстана, нежели многочисленный аппарат МИД-а с многомиллионным бюджетом на раскрутку имиджа Казахстана.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10127
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 11:43
#1479
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Цитата:
ACROS:
Посмотрел вечерний Ургант с Иманбеком. Молодец парень. Достойно держался. С юмором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:06
#1480
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ACROS:
С чего бы это[/quot

не только он . вы же сми читаете.
тот же мид германии.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1776
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:06
#1481
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Цитата:
Vit:
С юмором.


Мне тоже: особенно - на Приору повешу Гремми и прокачусь по городу.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6609
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:13
#1482
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Цитата:
ACROS:
Головкин,

Кличко забыли? Называть так всех. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1776
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:30
#1483
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Цитата:
elektron:
Кличко забыли


Пусть Украина их называет. В Луговом они только чуть-чуть пожили, пацанами.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 12:35
#1484
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Цитата:
ACROS:
они только чуть-чуть пожили, пацанами.


это неважно. важно где родились, где Родина. Жириновский почему имеет право
говорить про кз что и как, потому что его волнует что происходит на его Родине.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1776
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.03.21 - 13:54
#1485
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Цитата:
alex_60:
важно где родились, где Родина.


Можно наверное и так преподнести: тогда ВСЁ или почти всё высшее руководство Чечни и Ингушетии - наши земляки, выходцы из Казахстана.
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