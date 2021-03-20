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≡ Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41172
Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
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О том, что город забит снегом, в Костанае знает каждый. Я не хочу обвинять городские власти в нерасторопности. Снега навалило действительно много. Я о другом - неужели власть не понимает, что простые люди не сплошь идиоты?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2274
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 10:05
#1
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Цитата:
Эта терпеливость и создает у власти иллюзию стабильности и правильности выбранного пути.


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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21419
Re: Николай ВОРОНИН: «За что, Герасим?» - спросила Муму
Отправлено: 20.03.21 - 13:08
#2
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Цитата:

Что такое может случиться у нас, не верится.

Мне тоже не - верится. Смотри ком. №1... :lol: ;-)
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