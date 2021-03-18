Отправлено: - 14:28

рихард:

лжецы и трусы. Не первый раз как только намечается выступление недовольных перед акиматом, власти в спешном порядке организовывают полирование площади.

Цитата:Нет они умные людиПока недовольные сидят и ноютИ планируют МитингиРаботяги работаютА политтехнологии анализируют и решаютЯ бы ещё хитрее поступилВывел бы госслужащих, молодежь,студентов на субботник по уборке снега в домах у пенсионеровИ по всем каналам бы потом это крутилЧтобы люди видели что можно и так митинговать с пользойА не как "кофейный стаканчик" хайповать на проблеме